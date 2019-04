No tomaron por asalto la Presidencia de la Asamblea, dice Elizabeth Cabezas

"Me mantengo en el cargo hasta que legalmente corresponda la reestructuración del organismo", afirmó Pese a que no hubo los votos necesarios para aprobar la moción que recomendaba al Pleno de Legislativo abstenerse de sancionarla, como tampoco para su destitución, la Presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, considera que esta votación ratifica que se mantiene en el cargo y significa, además, "una defensa a la institucionalidad para no tomar por asalto la presidencia de la Asamblea".