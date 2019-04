DECISIÓN: Luego de tres votaciones, Pleno Legislativo mantiene a Elizabeth Cabezas como su presidenta

Se mantiene en el cargo hasta el 14 de mayo, cuando se renovará las dignidades de la Asamblea Este jueves 18 de abril de 2019 la Asamblea Nacional no aprobó el informe de mayoría de la Comisión que investigó a Elizabeth Cabezas (AP), por supuestamente obstaculizar el rol de fiscalización, que recomendó al Pleno Legislativo no sancionarla. Tampoco aprobó el informe de minoría que recomendaba su destitución como presidenta. Finalmente, el asambleísta José Serrano, quien fue destituido como presidente del Legislativo, pidió que se realice el mismo procedimiento aplicado en su caso: la moción fue rechazada y, de este modo, Elizabeth Cabezas continúa como titular del Parlamento ecuatoriano.

Dos informes se desprendieron de la Comisión que investigó a Cabezas por supuestamente obstaculizar una fiscalización al Presidente Lenín Moreno y su supuesta conexión con empresas offshore.

María Mercedes Cuesta (FE), presidenta de la Comisión, explicó los motivos de por qué se decidió no investigar a Cabezas y recomendar al hemiciclo legislativo no sancionarla: es improcedente conocer pruebas obtenidas ilegalmente o que vulneren derechos. “Esta asambleísta, María Mercedes Cuesta, no ha cedido a presiones, ni a chantajes. Nada ha podido doblegarme”, dijo.

Elevó a moción para que se apruebe el informe: con 62 votos afirmativos, 35 negativos y 32 abstenciones no pasó.

Marcela Aguiñaga, por su parte, expuso su informe de minoría, que recomienda la destitución de Elizabeth Cabezas como presidenta de la Asamblea por, entre otras cosas, intentar manipular una votación en el Pleno de la Asamblea Nacional y referirse a los asambleístas en términos descorteses, vulgares, soeces y grotescos, según el documento. “La señora no puede seguir ahí”, dijo.

Elevó a moción para que se apruebe su informe: con 31 votos afirmativos, 63 negativos y 36 abstenciones, tampoco pasó.

Tras las explicaciones y disculpas de Elizabeth Cabezas, así como las razones de la denuncia de Amapola Naranjo (RC), se dio paso a dos puntos de información.

El legislador José Serrano planteó que el juzgamiento a Elizabeth Cabezas debe seguir el mismo procedimiento que en su caso, cuando fue destituido como Presidente del legislativo por un audio. “Como procedimos en mi caso, se convoque a la presidenta de la Asamblea y a la Ministra del Interior para que rindan cuentas y se tomé una resolución”, dijo.

Con 58 votos afirmativos, 51 negativos y 19 abstenciones, la moción no fue aprobada por el Pleno Legislativo y, por ello, Elizabeth Cabezas continúa como presidenta del Parlamento ecuatoriano.

La investigación surge tras un audio que circuló en redes sociales. Su contenido fue validado por Cabezas y por la Ministra del Interior, María Paula Romo, con quien mantuvo una conversación. En el audio, se escucha a Cabezas en una conversación telefónica con la ministra del Interior, minutos antes de una votación para investigar al Presidente Lenín Moreno por sus presuntos vínculos con empresas offshore, donde insulta a los asambleístas socialcristianos por supuestamente estar de acuerdo y le pide a Romo que coordine “urgente” este tema.

Fuente: Asamblea Nacional