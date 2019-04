Declaraciones de Presidente Moreno sobre Julian Assange "son falsas e injustificadas", reacciona WikiLeaks

Según sostuvo Hrafnsson a través de su cuenta de Twitter, las afirmaciones del mandatario ecuatoriano son falsas e injustificadas. Asimismo, critica la "falta de decencia" de la BBC por haber publicado una entrevista con tal contenido.

"Acusaciones fácilmente refutadas"

"El completamente deshonrado presidente Lenín Moreno se permitió hacer escandalosas acusaciones, fácilmente refutables por los hechos, sobre Assange, incluyendo la de que es un 'ciberterrorista', así como afirmaciones falsas sobre las publicaciones de WikiLeaks", reza el tuit del editor.

"¿No tienes decencia BBCWorld?", agregó Hrafnsson bajo un collage de retratos y citas de Moreno, calificadas por el editor de WikiLeaks de vergonzosas.

"Ponemos su vida y sus derechos por encima de todo", se puede leer en una de esas fotos.

Assange fue arrestado el pasado jueves por la Policía británica después de permanecer refugiado durante siete años en la misión diplomática de Ecuador en Londres. La detención se precipitó después de que el presidente ecuatoriano decidiera retirar el asilo del que gozaba el periodista.

Según aseguró el presidente ecuatoriano, el activista "fue un invitado al que se le ofreció un trato digno", pero él "no tenía el principio básico de reciprocidad" o "la voluntad de aceptar los protocolos [del] país que lo recibió".

La abogada de Assange, Jennifer Robinson, afirma que el supuesto "mal comportamiento" del activista es un pretexto inventado por las autoridades ecuatorianas para entregar al fundador de WikiLeaks a la Policía británica.

Las revelaciones más destacadas del portal liderado por Julian Assange incluyen complots imperialistas de Washington contra Hugo Chávez, un video que muestra a helicópteros estadounidenses disparando contra civiles durante la guerra en Irak y evidencias de que EE.UU. armó al Estado Islámico.

Utterly disgraced president @Lenin Moreno allowed to make outrageous allegations, easily refuted by facts, about #Assange including that he is a “cyber terrorist” and make false claims about WikiLeaks publications. Have you no decency @BBCWorld? pic.twitter.com/sftDuTSLg5