LA PRENSA (Chimborazo) Proyecto de GADP-Ch no hizo cierre financiero

El examen se refiere a la cuenta especial 79210011 Consejo Provincial de Chimborazo-FAO-Manejo de Recursos Naturales y la ejecución presupuestaria del proyecto de manejo de recursos naturales

Riobamba/ En la página de la Contraloría General del Estado está subido el informe aprobado el 12 de febrero de 2019 de un examen especial realizado al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Chimborazo (GADP-Ch).

Contenido. El examen se refiere a la cuenta especial 79210011 Consejo Provincial de Chimborazo-FAO-Manejo de Recursos Naturales y la ejecución presupuestaria del proyecto de manejo de recursos naturales de Chimborazo-PROMAREN-GCP/ECU/080/GFF, en el período entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de noviembre de 2018. La conclusión a la que llega la Contraloría es que el cierre financiero del proyecto no se cumplió en las fechas previstas y sin que se ejecute el 100% de sus presupuestos anuales, porque la Coordinadora de Gestión Ambiental no realizó la supervisión y los jefes técnicos no cumplieron con los cronogramas y tiempos, ni realizaron el seguimiento a los planes de trabajo anuales y de adquisiciones, conforme sus funciones manteniendo saldos pendientes hasta el 30 de noviembre de 2018.