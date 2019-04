OPINIÓN (El Oro) Alcalde electo Larry Vite Cevallos se opone a ordenanza

Para concesionar centro de revisión vehicular

Santa Rosa .-La mañana y tarde de este miércoles, a partir de las 11h30 se dio la rueda de prensa, convocada por el alcalde electo Larry Vite Cevallos, para tratar sobre la supuesta concesión del centro de revisión vehicular, a instalarse en la terminal terrestre, a este acto llegaron los concejales, Paola Grunauer, Glenda Imaciela, Raquel Luzuriaga y Armando Tintin. Seria Larry Vite quien manifieste que es demasiado apresurado que la actual administración municipal que la dirige Ligias Naula, estén aprobando una ordenanza en primera instancia para la concesión del centro de revisión vehicular, ya que considera que el plazo es demasiado, ya que se está otorgando 20 años, con una utilidad para la empresa de movilidad de un 15% anual y que, de darse esta concesión, la empresa favorecida, estará recaudando en los veinte años más de cinco millones de dólares, lo que representa más del 600% del valor a invertir. Que si bien cierto que se dice que el plazo termina el 17 der mayo para que ya esté en trámite la concesión, se puede hacer las gestiones para que sean las nuevas autoridades las que asuman la responsabilidad de poder ubicar el centro de revisión vehicular, que además quien está bajo la responsabilidad de ubicar el centro de revisión no han socializado con la colectividad y que más prudente seria hacer un préstamo. Los concejales como Armando Tintin, Glenda Imaicela, Raquel Luzuriaga y Paola Grunauer, consideran que no se debe dar paso a la aprobación de la ordenanza y por ello la tarde de ayer decidieron no asistir a la sesión de concejo que está prevista para las 15h00 del día de ayer, como muestra de rechazo a esta ordenanza. Lo que manifestó Naula La alcaldesa Ligia Naula, al ser requerida sobre este procedimiento del alcalde electo Larry Vite, expreso que como alcaldesa asumió con responsabilidad y lo que ella está haciendo es darles continuidad a gestiones ejecutadas por la administración anterior y de acuerdo a la resolución 063 de la Agencia Nacional de Transito establece que los municipios que han asumido las competencias deben implementar un servicio de revisión técnica vehicular y que es la tercera prorroga que se otorga y que ya no hay tiempo para una nueva prórroga que ellos dan a todas las municipalidades. Y que dentro de esa prórroga están los 18 meses, que se cumplen el 17 de mayo del 2019, el proceso del anterior administrador, solicito a diferentes instituciones crediticias un crédito para el centro de revisión por un millón de dólares, pero por no ser sujeto de crédito, la empresa de movilidad no se pudo realizar el crédito Ellos con fecha 12 de diciembre lanzaron el proceso al portal de contratación pública para que se ejecute la concesión con una empresa de Cuenca, pero que fue declarada desierto, ellos estaban concesionando a 15 años con un 6% de utilidad para la empresa de movilidad, a hora nosotros pretendemos concesionar por 20 años con un 15% de utilidad anual, con la salvedad que todos los años se ira incrementado esta utilidad, que sería irresponsable no dejar haciendo la gestión para esta concesión e invito al alcalde electo para dialogar y poder explicarle porque supuestamente está más asesorado. Ya que si están las gestiones encaminadas hasta el 17 de mayo se perdería esta competencia de revisión técnica vehicular, puntualizó la alcaldesa. (I)