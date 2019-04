Presentan denuncia en Fiscalía de supuestas irregularidades en reconstrucción de Manabí

"Falta el hospital de Bahía de Caráquez, el de Chone, Calceta. De lo que se cayó no se ha puesto una sola piedra", afirmó Miryam Félix El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (CPCCS), Julio César Trujillo, acudió a la Fiscalía, este 17 de abril de 2019, para presentar una denuncia para que se investigue supuestas irregularidades en el manejo de recursos designados para la reconstrucción de Manabí, a tres años del terremoto del 16 de abril.

“Según los manabitas no se ha hecho nada”, afirmó Trujillo. Miryam Félix, consejera transitoria, cuestionó que el CPCCS anterior no haya investigado el uso de las donaciones de impuestos tras el terremoto del 16 de abril de 2016.

“Hoy, siguen muchas obras pendientes y el tema del recursos recaudado prácticamente no hay. Falta el hospital de Bahía de Caráquez, el de Chone, Calceta. De lo que se cayó no se ha puesto una sola piedra. No hay mercados, Municipios, no hay coliseo”, mencionó.

Por parte de la Secretaria técnica de transparencia y lucha contra la corrupción, Marcela Estrella, señaló que no se puede comprar aún el monto de la inversión reportada por las instituciones públicas que participaron en la reconstrucción con las obras que indican porque, dijo, según las visitas in situ, no se pueden constatar que existan obras terminadas.

La nueva fiscal Diana Salazar recibió la documentación presentada por los consejeros.

(PP)

Fuente: Sonorama