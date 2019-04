Problemas de gobernabilidad en Alcaldía de Quito, alertó Fernando Carrión a Jorge Yunda como un riesgo en su gestión (AUDIO)

Audio Abril 17 - Fernando Carrión



El experto le sugirió al burgomaestre electo que se establezca una agenda legislativa mínima por un lapso inicial de un año, en donde no se llegue a convenios por bloques, sino por temas El arquitecto Fernando Carrión será uno de los asesores del alcalde electo de Quito, Jorge Yunda, y estará a cargo de la realización del Estatuto Autonómico de Ciudad. En declaraciones exclusivas para "El Poder de la Palabra", de Ecuadorinmediato.com, el experto manifestó haberse sentido sorprendido por el pedido que le hizo el nuevo burgomaestre para que lo guíe en su gestión. Una de las alertas que le dio, indicó, fue problemas de gobernabilidad, por lo que una de sus sugerencias es que se establezca una agenda legislativa mínima por un lapso inicial de un año, en donde no se llegue a convenios por bloques, sino por temas.

Luego de permanecer por una semana fuera de Quito, indicó, se dio una reunión en la que acordaron que él sería el encargado de realizar un Estatuto de la Ciudad, que fue su propuesta explícita y que no lo comprometería con ninguna función administrativa del Municipio. “Él quería que me haga cargo de manejar el tema de planificación, pero yo quiero seguir en el mundo académico, como lo he estado en este último tiempo. Por lo que aceptó”.

Relató además, que hubo un segundo encuentro en el que se abordaron temas referentes a la política de la capital. “Le dije que Quito, antes de las elecciones, tenía un solo gran problema que se llamaba Quito, pero que después de los comicios apareció otro, que es el político. “En este se tenía dos aristas: un alcalde electo con casi el 80% de la población que no votó por él, lo cual le hace tener una baja legitimidad”.

“La otra arista es el Concejo, que es muy llamativo que el gane las elecciones y obtenga solo tres concejales, de 21. La segunda, que fue Luisa Maldonado y que hizo una campaña interesante, obtuvo nueve, es decir, le faltaron dos para hacer mayoría. Aquí se puede generar un problema de gobernabilidad”, añadió.

A criterio de Carrión, el peor error que podría cometer Jorge Yunda es empezar a trabajar en bloques, por lo que la sugerencia que le hizo fue que se establezca una agenda legislativa mínima por un lapso inicial de un año, en donde no se llegue a convenios por bloques, sino por temas. Por ejemplo, el Metro de Quito.

“Aquí hay tres cosas que son claves: quién va a administrar (o se concesiona o es del Municipio), armar un sistema multimodal y las tarifas. Este rato está establecido que costará USD $0,45 centavos subirse al Metro y USD $0,70 subirse por un sistema colector. Y hay una cosa adicional: si es que no se sube USD $0,05 centavos, que es lo que la gente que trabaja en los buses porque no se ha subido en 15 años, el Municipio de Quito está perdiendo USD $23 millones”, dijo.

Para el experto, un segundo tema que debería estar en la agenda es el Modelo de Gestión. “Se tiene muchas empresas que están pendiendo mucho dinero y hay que encontrar una salida”, acotó. Asimismo, comentó que uno de los problemas a resolver por el alcalde electo será el nombramiento de los vicealcaldes y de los presidentes de las comisiones. Admitió que su presencia en el Cabildo genera expectativa. “Me la estoy jugando al igual que él porque en esto de la función pública, uno está todos los días”.

“Cuando uno ve el mapa electoral que resultó después de las elecciones a la Alcaldía de Quito, por parroquia, Jorge Yunda no es el alcalde del sur. Allí es una persona de los barrios periféricos, de alguna manera, porque es un cinturón que le rodea, prácticamente, a toda la ciudad. La formal es de César Montúfar, ni siquiera de Paco Moncayo”, expresó.

Además, manifestó, la capital “es una ciudad de ciudades” en donde lo que se tiene que hacer, en términos de política, son pactos territoriales. Aquí viene, explicó, el Estatuto Autonómico de la Ciudad. “Para acordar se tiene que construir institucionalidad. Por ejemplo, analizar las administraciones zonales o se hacen alcaldías menores. Creo que eso es imprescindible porque si uno quiere tener pactos territoriales, queremos tener acuerdos de gobernabilidad”.

“Por eso es que, me parece, el tema del Estatuto Autonómico que se aprobó en la Constitución del 2008, es absolutamente necesario y evidente porque, por ejemplo, hay que discutir que una cosa es la capitalidad y otra es la centralidad del poder”, explicó. Sin embargo, aclaró que su intención no es dividir la ciudad, sino integrarla.

Carrión explicó que en la ciudad se ha evidenciado grandemente el racismo y clasismo, incluso, muchas personas han afirmado que Jorge Yunda es el “Alcalde del Sur”. Ante esto, considera imprescindible que la ciudad trabaje en una Cultura de Ciudad. “Quito debe trabajar mucho en cultura ciudadana, cabe recalcar que eso no es solo exposiciones o eventos. Esto podría combatir el tema de violencia, también el tema de convivencia y una cultura de planificación”.

De igual manera, informó que más del 60% de las construcciones en la ciudad son de carácter informal, por lo que el control municipal es vital controlar esto, pero, también indicó que en la administración saliente existió varias problemáticas. “La administración de Rodas ha sido bastante mala, Quito está desfinanciado, nos manejamos con presupuesto prorrogado, el tema de la basura sigue sin resolverse, el tema de los baches, las fiestas de Quito han sido un desastre”.

En este sentido, Carrión resaltó que aunque existe un bloque minoritario en el Concejo Municipal se debe buscar consensos de gobernabilidad y Yunda ha demostrado una gran iniciativa. “Hay posiciones políticas, pero debemos ver para donde se inclina. Jorge deberá ser muy creativo para jugar con esto, pero él me ha impresionado mucho porque tiene un sentido común muy grande y tiene una visión de la política primaria en el buen sentido”.

Para concluir su intervención, el catedrático y urbanista explicó que su idea es permanecer en el Municipio durante un año, pero en ese tiempo trabajará para aprobar el Estatuto de Ciudad con el aporte de varios organizaciones y colectivos sociales. “La idea mía sería estar un año, mientras dura la aprobación del Estatuto Autonómico de la Ciudad, creo que eso sería el gran aporte de esta Alcaldía. Además, busco que esto sea muy participativo, he tenido conversaciones con varios organismos internacionales para que me ayuden en esto, pero también quiero que esto se discuta con más de 200 nodos en toda la ciudad”.

Fuente: Ecuadorinmediato.com