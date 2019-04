Ecuador preparó expulsión de Julian Assange durante un año, según cadena ABC (VIDEO)

El medio reveló que, en marzo de 2018, el país hizo la primera solicitud a Reino Unido para garantizar la no extradición del fundador de WikiLeaks RT.- La cadena estadounidense ABC ha revelado que en marzo de 2018, Quito hizo la primera solicitud al Reino Unido para garantizar la no extradición de Julian Assange a un país donde pudiera enfrentar la pena de muerte. Además, se habría establecido un consenso verbal con la oficina del fiscal general de EE.UU. para no otorgarle la pena capital.