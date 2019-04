Exasesor de José Serrano denuncia supuesto tráfico de influencias en caso Sharon

Aseguró que uno de los involucrados sería el expresidente de la Judicatura, Gustavo Jalkh El exasesor del asambleísta José Serrano, Víctor Rivadeneira, denunció un supuesto tráfico de influencias en el caso de la muerte de la cantante Edith Bermeo, conocida como Sharon La Hechicera. El expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Gustavo Jalkh, sería uno de los involucrados, según esta acusación.

De acuerdo a lo mencionado por Rivadeneira, el también Exministro del Interior y Jalkh se habrían valido de sus posiciones de poder para conseguir una condena por femicidio. El exasesor aseguró que él era el encargado de darle seguimiento al caso y que, inicialmente, el acusado iba a ser sentenciado a tres años de prisión por el delito de homicidio culposo.

Sin embargo, Samantha Grey -hija de Sharon- se habría comunicado con Serrano para expresarle su inconformidad por la sentencia, la cual consideraba irrisoria y que este le habría asegurado que el tema ya estaba arreglado. “Los jueces del Tribunal ya habían decidido la sentencia de tres años, pero fueron desvinculados antes de emitirla.

Luego se nombró un nuevo tribunal que terminó dando una sentencia de 26 años por femicidio”, añadió. Dijo que entre las pruebas que presentó para solicitar la revisión del caso, están conversaciones de mensajería instantánea con Serrano. Consideró que el afán de la sentencia fue marcar un precedente, imponiendo la primera sentencia por femicidio, delito recién tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Además, aseguró que no había denunciado los hechos antes por considerar que no existían las garantías para exponerlos. Dijo que hasta la fecha se ha solicitado en dos ocasiones a Serrano que se acerque a la Fiscalía a rendir su versión de los hechos, pero en ambas ocasiones no acudió a los llamados.

(JPM)

Fuente: El Telégrafo

Ecuadorinmediato.com