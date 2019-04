Importante marcha contra el Gobierno del Presidente Moreno en Quito (VIDEOS-FOTOS)

Policía reprimió fuertemente, varias personas resultaron afectadas por las bombas lacrimógenas que lanzaron en contra de un numeroso grupo "¿Qué hacemos aquí?", pregunta una voz desde un megáfono. "A sacar al traidor", responden, al unísono, un sinnúmero personas que, entre consignas, rechazan y califican de traidor al Presidente de Ecuador, Lenín Moreno. Llegada la marcha al Centro Histórico de Quito, hubo represión por parte de la fuerza pública y lanzaron varias bombas lacrimógenas que dispersaron la movilización. La protesta fue en rechazo de las últimas medidas económicas impuestas por el Gobierno actual, los despidos masivos, el retiro del asilo de Julian Assange, por la libertad de Jorge Glas y en rechazo a la persecución de algunos dirigentes de la Revolución Ciudadana.

En su mano derecha, sostienen una bandera tricolor; levanta su puño izquierdo, y con un grito enérgico, rechazan las acciones del Presidente Lenín Moreno.

“No queremos y no nos da la gana, ser una colonia norteamericana, y sí queremos y sí nos da la gana ser una Patria altiva y soberana”, resuena en el Parque Arbolito

Marck Íñiguez, coordinador provincial de Loja del Movimiento Revolución Ciudadana, que fue uno de los primero en llegar hasta el punto de encuentro, manifestó que la concentración ha sido de manera espontánea por parte de los ecuatorianos. “Hoy estamos en contra del desgobierno que existe, así como su traición al plan de Gobierno por el que fue electo, se ha vendido al FMI, está tomando medias en contra del pueblo ecuatoriano y, a ello, se debe la elevación de los costos de gasolina”, reprochó.

A la marcha, también acudieron organizaciones como la Confederación de Pueblos y organizaciones indígenas y campesinas del Ecuador (FEI). Su representante, blanca Sanguña, exige que en el sector agrario se distribuya la tierra. “Hay compañeros agredidos en la costa por este tema y rechazamos la violencia, venga de donde venga”, lamentó.

“Loja, presente; Pichincha, presente; Cotopaxi, presente”, exclaman en el punto de partida de la movilización que pretende llegar hasta la Plaza Grande.

“Él ha vendido al país a toda la oligarquía, a los banqueros a quienes están devolviendo los medios, está vendido todos los recursos naturales al mejor postor, sabemos que el préstamo del FMI traerá muchas consecuencias”, expresó uno de los manifestantes que sostiene un cartel que dice: “Fuera Moreno / Fuera el traidor”.

Además, un grupo de migrantes retornados al Ecuador también participa de esta movilización. Uno de ellos, expresa que luchan en defensa de los derechos laborales de los funcionarios del sector público, que han sido despedidos.

Con máscaras de anónymus, decenas de jóvenes marchan en contra de la decisión del Presidente Moreno de retirar el asilo diplomático a Julian Assange y su posterior detención por parte de las autoridades británicas. “Es lamentable lo que pasó con Asssange. Quien denuncia la verdad, lo meten preso y lo tratan como criminal. Es totalmente injusto”, criticó otro manifestante.

Se espera que la marcha llegue a la Plaza Grande y, al frente del Palacio de Carondelet, reclamar, según explican, todos los derechos que se han violado durante este Gobierno.

Los manifestantes también exigen la libertad del exvicepresidente Jorge Glas, sentenciado a 6 años de prisión por asociación ilícita en el caso Odebrecht. “Liberen a Jorge Glas” "Detenido sin pruebas", reza en el cartel que una mujer de casi 60 años sostiene y quien dice ser defensora de los derechos, por lo que, pese a su edad, dijo que continuará saliendo a las calles para exigir justicia.

Virgilio Hernández, dirigente de la Revolución Ciudadana, mencionó que Ricardo Patiño no participa de la manifestación por el acto urgente con el que se pretendió detenerlo días atrás, pero que no se llevó a cabo y, ahora, tiene una acusación por supuesta instigación en su contra. “Le hemos pedido que no esté presente porque es una clara persecución política en su contra”, afirmó.

La manifestación se detuvo en la avenida Guayaquil y Chile, en el centro de Quito. Existe un resguardo policial en los alrededores de la Plaza Grande, donde fueron impedidos a pasar por la fuerza pública, además de la cerca metálica que existe.

Llegada la marcha al centro Histórico, hubo represión por parte de la fuerza pública. Lanzaron varias bombas lacrimógenas que dispersaron la marcha, pero afectaron a varios de los transeúntes que, sin pertenecer a la marcha, fueron afectadas. Además, reclaman que en la manifestación se encontraban personas de la tercera, así como menores de edad.

“Hemos sido maltratados, hay personas. Nos están reprimiendo en una manifestación pacífica”, narró una señora que salió afectada por el gas lacrimógeno.

