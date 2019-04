OPINIÓN (El Oro) Peaje de Huaquillas en el limbo

Usuarios esperan automatización

Huaquillas. Con una inversión de 169 mil 855,97 dólares, se construyó el peaje en el cantón Huaquillas durante la administración de Manuel Aguirre, donde mediante ordenanza en el 2002 se aprobó crear este pontazgo para desarrollo de la ciudad fronteriza.

Sin embargo, durante la última administración del alcalde Ronald Farfán, el pontazgo se ha vuelto un pago voluntario y no todos los conductores cancelan los valores establecidos en dicha ordenanza. El burgomaestre atribuye esta desobediencia al expresidente Rafael Correa, quien tras ser “mal informado”, cuestionó el estado de las vías, lo cual fue tomado como argumento por parte de los conductores, quienes dejaron de cancelar el cobro del peaje, reduciéndose notablemente los ingresos que tenía la municipalidad. Montos De acuerdo, a la ordenanza de 2002, la tabla establecía un cobro de 0,10 centavos de dólar para los taxis; 0,25 centavos, los vehículos particulares y un dólar para la transportación pesada. Por estos pagos, el Cabildo llegó a percibir ingresos mensuales de 40 a 42 mil dólares mensuales, pero con la modernización del peaje, los usuarios dejaron de pagar hasta que se active la automatización del cobro. "Los dineros que ingresaron por este concepto, siempre fueron invertidos para atender la educación especial y el arreglo de las calles de la ciudad, sin embargo se sembró la duda en la población que eran mal invertidos", expresó el concejal Darlin Calderón. Hernán Luna, representante de la constructora Consilu, que ejecutó los trabajos de modernización, dijo que la construcción se hizo en cumplimiento a lo dispuesto por la Contraloría General del Estado. Entre las correcciones consta el sistema de modernización y sistematización del peaje, para garantizar transparencia en la recaudación y utilización de los valores obtenidos por este cobro. En veremos No obstante, por ahora se desconoce que pasará con este peaje que se encuentra cercano al nuevo pontazgo que construyó el Gobierno Nacional a través de alianza público privada, de la construcción del eje vial Machala – Huaquillas. Juan Diego Idrovo, subsecretario de Concesiones y Delegaciones del ministerio de Transporte y Obras Públicas, dijo que están pidiendo los informes a la municipalidad a través de la dirección distrital del MTOP en El Oro, para conocer bajo que lineamientos está funcionando. Aclaró que al no estar dentro de las vías estatales, que son competencia del Ministerio, el Cabildo quien puede decidir si lo mantiene o no al peaje, aunque para ello igual debe cumplir con requisitos, aprobaciones y permisos. Por lo que por reiteradas ocasiones han notificado a las autoridades de la municipalidad, para que responda de la información solicitada. Ante ello, el concejal Calderón ratificó que la creación de la ordenanza, “se ventiló a nivel interno” y en su debido momento no contó con la aprobación del MTOP, quien objetó la instalación del pontazgo. Sin embargo, Farfán deja entrever que el peaje se mantiene, pues sostiene que con la automatización se volverá a recuperar los ingresos por este concepto, lo mismos que serán aplicados conforme contempla la ordenanza municipal. Cabe recordar que según la ordenanza, el cobro se activó para obtener recursos para fomentar la Educación Superior, la Educación Especial, la Escuela Municipal de Fútbol y arreglo y mantenimiento de las calles de la ciudad.