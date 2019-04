"En apenas 2 años hemos transformado radicalmente al país", resalta Presidente Moreno en Washington

Esta víspera, el Jefe de Estado ecuatoriano visitó la sede del Banco Interamericano de Desarrollo, que comprometió USD $1.700 millones para la instrumentación del plan de crecimiento económico El Presidente de la República, Lenín Moreno, visitó, en Washington, la sede del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismo que comprometió USD $1.700 millones para la instrumentación del plan que impulsa su administración para retomar el crecimiento sostenible y reducir la pobreza entre 2019 – 2021. En la primera visita que realiza un mandatario al ente en 15 años, Moreno destacó la consolidación de la democracia, la libertad de expresión, la lucha contra la corrupción y la apertura económica como la carta de presentación del país al mundo.

El Primer Mandatario reivindicó los logros registrados en el proceso de reinstitucionalización política y social que arrancó en mayo del 2017, incluido el amplio triunfo alcanzado en la Consulta Popular y la adopción de reformas legales y constitucionales que han precautelado la unidad nacional y la consolidación de la democracia tras una década de autoritarismo: “En apenas dos años, hemos transformado radicalmente el país: la concepción que tenía la gente de temas como el empleo, los subsidios, el concepto del Gobierno sobre los empresarios”.

El pronunciamiento de Moreno se dio durante su visita a la sede del BID, en el marco de su viaje a la capital estadounidense. La agenda contempló un saludo protocolario con los directores de la institución y un encuentro con ecuatorianos que se encuentran vinculados con distintos sectores en Estados Unidos. En sus distintas alocuciones, el jefe de Estado destacó que los cambios en el país se han desarrollado con total apego a los principios democráticos y a la necesidad de retomar principios como la participación ciudadana, la lucha contra la corrupción y la alternabilidad en el poder.

“Lo primero que hicimos es una consulta en la cual llamamos al pueblo ecuatoriano a que nos diga si realmente quería elecciones sucesivas, lo cual ustedes saben cómo se maneja desde regímenes totalitarios y autoritarios para tratar de perpetuarse en el poder, porque eso parece un microbio que le entra a la gente el momento en que se enamora siniestramente del poder. ¡Ecuador dijo no! ¡No va más!”, aseguró Moreno.

El mandatario destacó la orientación del programa económico y la necesidad de avanzar en la agenda de reformas estructurales que permitan configurar un escenario de prosperidad para los 17 millones de ecuatorianos.

“Estamos viviendo un nuevo momento, un momento en el cual estamos transparentando las cosas, estamos luchando contra la corrupción de forma decidida”, indicó.

Asimismo, el Jefe de Estado rechazó el manejo económico aplicado por la anterior administración y el dispendio de los recursos públicos, por lo que agradeció el compromiso del pueblo ecuatoriano para asumir la reforma económica.

“No había sitio del cual no quieran extraer dinero para seguir con su proyecto de obras faraónicas, con su proyecto de corrupción. Luego, tratando de entender por qué tanto dinero. Pues para mantenerse en el poder. El propósito que tengo es que este periodo sirva para que no le vuelva a pasar al próximo presidente lo que me pasó a mí. Con la confianza del pueblo ecuatoriano, estamos saliendo adelante”, sentenció.

(JPM)

Fuente: SECOM

Ecuadorinmediato.com