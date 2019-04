Habitantes de Durán cerraron vías por falta de agua

Los ciudadanos denunciaron que no cuentan con el líquido vital desde hace dos semanas Las protestas continúan por la falta de agua en Durán, esta vez habitantes del sector de El Recreo decidieron manifestarse y cerrar las vías debido a que no cuentan con el líquido vital desde hace dos semanas. Aseguraron que los recursos para obtener el producto se están agotando.

Los ciudadano con baldes vacíos y llantas quemadas obstaculizaron el paso de los vehículos por la zona y aseguraron que si las autoridades no entregan un solución pronta a estos inconvenientes se verán obligados a tomar acciones más radicales. Decenas de personas piden que se escuchen sus demandas.

“Es imposible vivir así ya estamos 15 días sin agua”, eran las palabras de los ciudadanos que estaban indignados por la demora para solucionar el problema en este sector. “Lo único que mandan es agua apestosa y putrefacta”, dijo una de las ciudadanas.

“Si es que no escuchan nuestras demandas cerraremos los dos puentes y el Municipio porque no puede ser que nos tengan de esta manera. Aquí nosotros tenemos que salir corriendo al río Guayas para poder tener agua, no es posible que ni siquiera tengamos agua para poder limpiar a nuestros hijos”. (BGV)