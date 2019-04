"Comisión que se formó para investigar a Elizabeth Cabezas cometió desacato", advierte Amapola Naranjo

La Bancada de RC en rueda de prensa aseguró que el órgano legislativo no cumplió con su rol La Asambleísta Amapola Naranja y la bancada de la Revolución Ciudadana, en una rueda de prensa, denunciaron que la Comisión ocasional que "investigó" a la presidenta del Legislativo, Elizabeth Cabezas cometió desacato, esto debido a que no cumplió con su encargo. El órgano parlamentario adujo que no había legalidad en las pruebas y se abstuvo de la investigación.