LA PRENSA (Chimborazo) ¡Puntajes altos no son garantía para el ingreso!

Riobamba/ Faltan pocas semanas para que los estudiantes del último año de Bachillerato ciclo Sierra rindan las pruebas Ser Bachiller 2019, a fin de conseguir su nota de grado y también un cupo en alguna universidad pública del Ecuador.



Problema. Pero, en la actualidad, el sacar un puntaje alto no es garantía para conseguirlo. Pablo Castro, vicepresidente de la FEUE, comentó que un gran número de estudiantes optan por los cursos particulares en donde se les enseña a dar la prueba, y que esto lo que ha provocado es que solo quienes pueden pagar entre 200 a 600 dólares, que cuesta este ciclo particular, logren un alto puntaje, pero que aún así, hay estudiantes que se quedan sin el objetivo a pesar de haber sacado 980 puntos. “Ahora, un gran número de estudiantes saca 1.000 puntos gracias a los cursos”, dio a conocer Pablo Castro, quien agregó que lo más preocupante de todo esto es que no ha habido un mejoramiento en la calidad de la educación en el país.