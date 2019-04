Inglaterra nunca comprometió a Ecuador garantías por "caso Assange"

Nota No. 021 / 2019 La Embajada de Su Majestad Británica saluda muy atentamente al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana - Viceministerio de Relaciones Exteriores, Integración Política y Cooperación Internacional - y hace referencia a la nota No.MREMH-VREIPCI-2019-0010-N de fecha 2 de abril donde se incluye la Nota MREMH-MREMH-2019-24858-N, y tiene el honor de informar una respuesta al respecto. El Gobierno de Su Majestad confirma que la extradición de una persona desde el Reino Unido no puede ser ordenada a donde la pena de muerte pueda ser llevada a cabo o donde puedan ser sujetos a castigo inhumano o degradante, De acuerdo a la legislación doméstica del Reino Unido (Sección 94 del Acta de Extradición 2003), el Ministro de Estado no debe ordenar la extradición de una persona si dicha persona puede ser o será sujeta a la pena de muerte, a menos que el Ministro de Estado reciba seguridad por escrito que él o ella considere adecuada que una sentencia de muerte no será impuesta o no se llevará a cabo De acuerdo a las secciones 21, 21A y 87 de la misma Acta, un juez no debe ordenar la extradición de una persona si no es compatible con sus derechos de Convención como se establece dentro del Acta de Derechos Humanos de 1998. El Acta de Derechos Humanos incorpora los derechos establecidos en la Convención Europea de Derechos Humanos (ECHR) dentro de la ley doméstica del Reino Unido. El Artículo 3 del ECHR prohíbe la tortura y el trato inhumano o degradante. Nota No. 021 / 2019 La Embajada de Su Majestad Británica aprovecha la oportunidad para reiterar al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana - Viceministerio de Relaciones Exteriores, Integración Política y Cooperación Internacional - las seguridades de su más alta y distinguida consideración. Embajada Británica Quito 03 de abril de 2019