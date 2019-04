"Quiero saber si es que el Canciller tiene un plan B si Julian Assange es extraditado", afirmó Jimmy Candel (AUDIO)

Audio Jimmy Candel



El asambleísta pidió que se le entreguen las cartas del gobierno británico donde se garantiza la vida del fundador de Wikileaks El asambleísta Jimmy Candel se refirió a la comparecencia del Canciller del Ecuador, José Valencia, sobre el retiro del asilo a Julian Assange y aseguró que aún no ha recibido las cartas por escrito del gobierno británico asegurando que no será extraditado el fundador de Wikileaks. "Es necesario que esta documentación se presente en la Asamblea, porque quiero saber si es que el Canciller Valencia tiene un plan B si es Assange es extraditado".

“Efectivamente el señor Canciller de la República me ofreció enviar la documentación y hasta el momento no la he recibido. Espero que no me la envié ya cuando el señor Julian Assange este en un papeleo para ser extraditado a los Estados Unidos. Esto es lo que me temía, que no se haya podido negociar la seguridad de un hombre que, con sus acciones, ha fomentado la libertad de expresión”.

Candel aseguró que pidió los documentos por escrito, ya que consideró que en este tipo de negociaciones se debe tener “mucha seriedad y compromiso. “Las negociaciones entre gobiernos se sobreentienden que deben ser muy serias y deben de haber los compromisos por escrito, no verbales. Yo no puedo aceptar que el gobierno de EE.UU o Gran Bretaña me acepte a mi como canciller, que no le va a pasar nada y que va a estar mejor cuidado que en la embajada ecuatoriana y que va a tener las garantías suficientes”.

“Nosotros sabemos que los Estados Unidos ha estado en vigilia para lograr extraditar a Julian Assange y hacer justicia de acuerdo al criterio que ellos tienen por haber revelado una serie de documentos clasificados del país norteamericano”. Comentó que él sospecha que no haya veracidad en el tema.

“Cuando el señor Canciller y la señora Ministra del Interior declaran que habría una relación de compromiso entre el gobierno británico y el ecuatoriano. Los funcionarios dijeron que habían compromisos de evitar la tortura y que sea sentenciado a muerte, pero luego de ello se da la comparecencia de la Primera Ministra Británica anunciando que tiene que reiniciarse el proceso de extradición de Assange a los Estados Unidos”.

Cuestionó que estas acciones eran incongruentes, “de que estamos hablando”. Candel indicó que era necesario conocer si el Canciller tiene algún plan b, “en el caso de que Julian Assange sea extraditado. Lo que yo quiero, como asambleísta, es que el Ecuador quede bien ante el mundo y no como si fuese sido engañado. Eso no se puede aceptar”.

“Por eso es que le pedí que explique ante la Asamblea Nacional como se dio el proceso. Tras las respuestas del Canciller no me quedé convencido y espero tener los documentos que él mismo me ofreció con el pasar de esta semana”. Aseguró que hay que analizar estos temas a profundidad.

“Es necesario que las autoridades que comparecen a la Asamblea nos convenzan y respondan a todas nuestras preguntas. Si es que esto es un engaño yo creo que las condiciones están dadas para dar empezar un juicio político contra el Canciller”. Candel comentó que es necesario que los documentos lleguen a su despacho. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato