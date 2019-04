"Esta detención ilegal se la ha dictado de una forma oscura y temeraria", critica abogado de Ola Bini (AUDIO)

Audio Abril 15 - Carlos Soria



Además anunció que apelarán a la decisión del juez sobre la prisión preventiva contra el ciudadano sueco El jueves 11 de abril fue detenido el ciudadano sueco, Ola Bini, por su presunta relación con Julian Assange. Su abogado, Carlos Soria, aseguró que "hasta ahora, la Fiscalía no ha podido decirnos cuál ha sido el delito por el cual fue ilegalmente detenido el día jueves a las 15h00 y no tuvo acceso a sus abogados por más de 8 horas". Además, aseguró que su defendido "no es miembro de WikiLeaks, ni nunca lo ha sido".