Jueza de Segunda Instancia habría devuelto Teleamazonas a Fidel Egas, según Observatorio de la Dolarización (DOCUMENTO)

De acuerdo a un artículo publicado por el portal "Observatorio de la Dolarización", el pasado 12 de abril, la Corte Provincial de lo Penal de Pichincha emitió sentencia al juicio planteado por la Superintendencia de Bancos en contra de Fidel Egas y otros, por haber, presuntamente, simulado la venta de Teleamazonas que, de conformidad a la consulta popular del 2008, obligó a los directivos de entidades bancarias a deshacerse de los medios de comunicación de su propiedad.

En el año 2013 se inició la causa por presunto incumplimiento de la venta de Teleamazonas, puesto que no habría transferido la propiedad. Esto fue corroborado por la Jueza de primera instancia, y en 2016 dictó sentencia que, en su parte resolutiva, dice:

“Por lo expuesto, amparada en las normas constitucionales y legales citadas, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, se acepta la demanda y se declara la nulidad absoluta del contrato de Fideicomiso Mercantil de Administración Fideicomiso Teleamazonas, celebrado el 11 de agosto del 2010, ante el Notario Público Décimo Tercero del cantón Quito, otorgado por la Compañía Inmobiliaria Rigoletto S.A., Compañía Inmobiliaria Industrial Río Pacifico INRIOPA C.A. y la Compañía Administradora de Fondos y Fideicomisos Produfondos S.A., hoy ANEFI S.A., Administradora de Fondos y Fideicomisos; y del contrato de Fideicomiso Mercantil de Administración Fideicomiso Teleamazonas II, celebrado el 11 de agosto del 2010, ante el Notario Público Décimo Tercero del cantón Quito, otorgado por Luciana Bernardita Calero Fiallo, Juan Pablo Egas Sosa, Fidel Esteban Egas Sosa y la Compañía Administradora de Fondos y Fideicomisos Produfondos S.A., hoy ANEFI S.A., Administradora de Fondos y Fideicomisos; en consecuencia, en atención a lo dispuesto en el artículo 1704 del Código Civil, las acciones regresan a los constituyentes, y quedan sin efecto los contratos de compraventa, encargos fiduciarios, prendas ordinarias de comercio, debiendo los constituyentes y dueños originarios de las acciones, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 312 de la Constitución de la República, cumplir en el término de noventa días, con el procedimiento establecido en la Disposición Transitoria Tercera, del Capítulo VI.- Prohibición Constitucional para las Entidades o Grupos Financieros, sus Representantes Legales, Miembros de su Directorio y Accionistas, de Participar en el Control del Capital, la Inversión o el Patrimonio de los Medios de Comunicación Social, Sección II, de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia De Bancos, que dice: “TERCERA.- Si las inversiones incursas en la prohibición contemplada en el segundo inciso del artículo 312 de la Constitución de la República, no se hubieren desinvertido hasta el 20 de octubre del 2010, los títulos representativos de su inversión o participación deberán ofertarse a través de las bolsas de valores. Si lo dispuesto en el inciso anterior no se concretare, la Superintendencia de Bancos y Seguros dispondrá la venta de dichas inversiones o participaciones en pública subasta”. Dada la naturaleza de la causa, no ha lugar a las prestaciones mutuas reclamadas. Se deja a salvo el derecho de los terceros perjudicados de buena fe, compradores de las acciones, para que hagan valer los derechos de los que se crean asistidos en legal y debida forma. Con costas. En cinco mil dólares se regulan los honorarios del abogado defensor del actor.”

Apelada la sentencia, la corte provincial, decide revocar la sentencia anterior e inhibirse de pronunciarse sobre la causa. Es decir, deja sin efecto la anterior, y al inhibirse no niega y ni afirma el derecho que exista por parte del actor ni de los demandados, debido a que la Superintendencia de Bancos no era el legítimo contradictor, porque no era titular del derecho sustancial discutido, ni los demandados eran los llamados a contradecir u oponerse a la demanda.

La inhibición no opera el principio de cosa juzgada y la causa podrá iniciarse en cualquier otro momento cuando haya legítimo contradictor, que ya no sería la Superintendencia de Bancos, sino la Superintendencia de Compañías y el Consejo Nacional de Valores, competentes para demandar la nulidad de los fideicomisos.

La simulación de la venta de Teleamazonas no está desmentida. El control de Teleamazonas sigue fraudulentamente en manos de Fidel Egas. La simulación del juicio iniciado en el gobierno de Correa y Moreno, se cae después de 6 años de juicio y más de medio millón de dólares pagados al abogado, que simuló la demanda para que fracasara estrepitosamente.

La parte resolutoria de la sentencia de segunda instancia, dice lo siguiente:

“5.-CONCLUSIÓN: Por las consideraciones de orden fáctico y jurídico que anteceden, este Tribunal, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, en aplicación del principio previsto en el Art. 140 del COFJ, atento el análisis efectuado en los considerandos anteriores, rechaza los recursos de apelación y adhesión deducidos en la presente causa, revoca el fallo subido en grado, rechaza la demanda incoada por indebida conformación de la litis consorcio activa y pasiva necesarias y dicta sentencia inhibitoria. Se deja a salvo el derecho de las partes para hacerlo valer en debida y legal forma de considerarlo pertinente.”

Ecuadorinmediato.com procedió a comunicarse con el jefe de Información de Teleamazonas, Jorge Iván Melo, quien nos indicó que no han sido notificados de este particular y que quienes deberían responder son los abogados de Fidel Egas y la Superintendencia de Bancos, entidad con la cual también nos contactamos, sin recibir una respuesta, hasta el momento.

Fuente: Observatorio de la Dolarización – Sentencia

