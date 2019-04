¿Por qué el Gobierno de Ecuador insiste en la postulación de Ruth Arregui para la Superintendencia de Bancos? (DOCUMENTOS)

La Función Ejecutiva envió tres veces su nombre en la terna que envió al CPCCS-T La semana pasada, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) realizó la audiencia de impugnación dentro del proceso de selección de los postulantes a la Superintendencia de Bancos. Contra Ruth Arregui, una de las postulantes, se aceptó una observación por "falta de probidad e idoneidad". De acuerdo a los informes de la Comisión Técnica que tenía que verificar el cumplimiento de requisitos, prohibiciones e inhabilidades de los integrantes de la terna, la candidata incumplía dos exigencias.

En el informe del 10 de enero del 2019, de la comisión integrada por Paúl Martínez, Robinson Patajalo Villalta y Nicolás Vásconez Jaramillo; junto con la veedora ciudadana María José Calderón Larrea; se explica que la ciudadana posee un título de tercer nivel de Licenciada en Comercio Exterior e Integración. Vásconez consideró que éste requisito sí se cumplía, mientras que, Martínez y Patajalo observaron esta exigencia y aseguraron que no es afín a las áreas descritas.

Tras esto, el CPCCS-T, en su resolución del 16 de enero del 2019, aceptó el título de licenciada en Comercio Exterior e Integración

Asimismo, en cuanto a no encontrarse incursa en conflicto de intereses, Martínez aseguró que no cumplió con este requisito ya que Arregui es accionista de la empresa G&A Consultoría y Servicios CÍA LTDA. Para los otros dos integrantes, esta compañía se encuentra bajo el control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, por lo que sí cumple con esta exigencia.

Sin embargo, para el 6 de marzo del 2019, la Comisión indica que, al ser la misma documentación que se presentó a inicios de enero, “se constata que la declaración juramentada es del 11 de diciembre del 2018, por lo que la misma no refleja información actualizada a la fecha en la que se remitió la terna, por lo que se concluye que no se puede determinar si se encuentra incursa o no en alguna de las prohibiciones e inhabilidades previstas en el mandato. En el mismo sentido, no se puede determinar si cumple con los requisitos para ser funcionaria pública”.

Pese a ello, hay que recordar que Arregui fue Gerente General del Banco Central del Ecuador (BCE), entidad controlada por la Superintendencia de Bancos. Por lo que una de las impugnaciones desechadas, hacía referencia a este punto. Además, se incumplió el artículo 23 del Mandato que indicaba que en caso de que la terna sea devuelta, el Ejecutivo debe enviar una nueva, es decir, "nuevos candidatos"; aquí las tres ternas rechazadas y enviadas fueron encabezadas siempre por Arregui.

(JPM)

Fuentes: Informes sobre Ruth Arregui - Ecuadorinmediato.com