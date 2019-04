Fiscal Diana Salazar: Proceso contra Jorge Glas inició por asociación ilícita porque requiere menos elementos que otros delitos

"Han pasado dos años y no hemos tenido otros más graves", cuestionó la nueva Fiscal General sobre los otros posibles delitos que este caso arrojó y no ha habido resultados "¿Por qué no por lavado de activos o cohecho?, porque para comprobar una asociación ilícita, necesitamos menos elementos que los requeridos para el procesamiento por otros tipos penales". Es la explicación de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, sobre el caso del exvicepresidente Jorge Glas, quien cumple una sentencia de 6 años en prisión por asociación ilícita.