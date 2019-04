EL TIEMPO (Azuay) Víctimas de Cordero, a la espera de la justicia legal

Sienten que la reparación integral no ha llegado

Han pasado más de 365 días desde que Jorge Palacios y su familia impidieron que la presea Santa Ana de los Cuatro Ríos sea entregada por el Concejo Cantonal al exsacerdote acusado de abuso sexual a menores en Cuenca. Una de las víctimas falleció el año pasado

Ha transcurrido un poco más de un año desde que se hicieron públicas las denuncias en contra el exsacerdote cuencano César Cordero Moscoso por abuso sexual a menores de edad hace más de 50 años. Las víctimas sienten que la reparación integral no ha llegado. La justicia, tampoco.



Jorge Palacios es el hombre de 60 años que se atrevió a denunciar en 2010, por primera vez ante la Junta Cantonal Protectora de Derechos, el abuso sexual que sufrió por parte de César Cordero cuando tenía seis años y estudiaba en una de las instituciones educativas que el entonces sacerdote regentaba.



Según Palacios, dicha institución nunca tomó acciones tras su acusación, pero cuando él y su familia se enteraron en abril de 2018 que el Concejo Cantonal otorgaría a Cordero la presea Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca, retomaron la denuncia y la hicieron pública.



“Era la guinda que iba a decorar el pastel de Cordero al altar. Su poder quería crear un santo y, afortunadamente, no lo permitimos: ese fue nuestro mayor logro”, dice un Jorge distinto de hace un año. Ya no baja la mirada al recordar lo que vivió, como si repetirlo ante varios medios de comunicación y tantas veces, le hubiese obligado a ser aún más fuerte.



Pero todavía se quiebra al recordar a Marcelo Alvarado, otra de las víctimas de Cordero y quien falleció en julio de 2018, en medio de una entrevista en la que repetía un testimonio muy parecido al de Jorge, al de Patricio Villavicencio y dos personas más que prefirieron el anonimato pero que se atrevieron a hablar tras la revelación de Palacios.



Ellos suman cinco denuncias oficiales que reposan en la Fiscalía General del Estado, FGE, desde hace un año. El estado procesal de estos casos continúa en “investigación previa”. La abogada de las víctimas, Karina Montesdeoca, asegura que existen más víctimas que han preferido el silencio.



Los delitos de abuso sexual contra niños y adolescentes son imprescriptibles en Ecuador desde febrero del 2018, pero la aplicación de este cambio legal aprobado en consulta popular aún no está del todo claro.



Los casos develados alentaron a las víctimas y a sus familias a crear la Asociación de Lucha por los Sobrevivientes de Agresiones Sexuales, ALSAS,dispuesta a ofrecer ayuda psicológica y legal a otras personas que han vivido experiencias de abuso y agresión sexual.

Iglesia

Una disposición emitida desde El Vaticano el 4 de octubre pasado fue considerada como una victoria para las víctimas, cuando se anunció que César Cordero fue separado de la Iglesia.



Este diario trató de entrevistar al Arzobispo de Cuenca, Marcos Pérez, para saber si apoyaría a las víctimas ante su pedido de resoluciones legales a la Fiscalía. Pero el secretario de la Arquidiócesis de Cuenca, Joffre Astudillo, indicó que no tienen otro pronunciamiento adicional, además del de la Iglesia.



En una entrevista concedida a este diario en junio de 2018, Astudillo habló de “tolerancia cero” para los casos de pederastia. En abril de 2019 su respuesta a través de un mensaje de texto, fue: “las acciones legales no son potestad nuestra sino de los entes correspondientes. Cumplimos con nuestros propósitos”.

El 22 de mayo de 2018, Jaime Ortiz de Lazcano, Presidente del Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis de Santiago de Chile, entrevistó junto con un notario a las víctimas y a César Cordero, por pedido del Arzobispo de Cuenca.



La revista Avance publicó la respuesta de Cordero ante las acusaciones en su contra: “Efectivamente algo he escuchado, incluso Monseñor me ha venido a visitar y me ha contado pero yo ya le he dicho que soy total y absolutamente inocente y que no tengo que ver nada en aquello de lo que se me acusa, no sé quien me acusa y tampoco me interesa”.



Esta fue la primera y última vez que las declaraciones del exsacerdote se hicieron públicas luego del caso.

Hoy, la habitación privada del segundo piso del hospital Universitario Católico, de su propiedad y en la que presuntamente vive Cordero, luce apartada.

En un pequeño pasillo se divisa una puerta de madera con vidrio en donde se ha colocado un anuncio que dice: “prohibido el ingreso”. Junto a esta, hay otra puerta de madera similar a la de un hotel con la numeración “254”.



El acceso es imposible y el personal que labora en el sitio se incomoda cuando advierten una presencia extraña cerca del lugar. (I)



Resolución. Está pendiente el desenlace de la investigación a la Junta Cantonal de Derechos, que en el 2010 ya conoció la denuncia, pero no actuó.

Alsas. Todos los miércoles, de 08:30 a 10:00, los miembros de Alsas harán plantones en el parque Calderón para exigir celeridad a la Fiscalía.

Abusos de fe. El colectivo de apoyo a las víctimas de abusos por parte del clero, ‘Abusos de Fe’, realizará una apostasía colectiva el 17 de abril.



"Me han dicho que abandone la lucha. Pero pienso en los niños que vienen detrás y me niego”.

Jorge Palacios

Víctima de abuso sexual a los 6 años



5 denuncias de abuso sexual contra Cordero se investigan en la Fiscalía.

Línea de tiempo del caso césar cordero

Los distintos casos de pederastia cometidos por el exsacerdote marcaron hitos en la historia de la ciudad y el país.



2010

Jorge Palacios presenta su denuncia ante la Junta Cantonal Protectora de Derechos.

2018

11 abr Jorge Palacios y su familia hacen pública la denuncia que se presentó en 2010.

2018

22 may Jaime Ortiz de Lazcano viaja desde Chile para entrevistar a César Cordero y sus víctimas.

2018

29 May En Cuenca se realiza una marcha contra la violencia sexual de niños y adolescentes.

2018

12 jul Marcelo Alvarado, una de las víctimas de Cordero, fallece durante una entrevista.

2018

4 oct El Vaticano emite una disposición en la que separa a Cordero de la Iglesia Católica.

2019

11 abr Las víctimas y sus familias inauguran la oficina de Alsas para apoyar a otras víctimas.

2019

17 abr Varias personas harán una apostasía colectiva en Cuenca.

Isabel Aguilar

