Asambleísta Amapola Naranjo denuncia que recibió amenazas por luchar contra la corrupción

"He sentido persecución desde el primer instante en el que me declaré defensora de la honestidad", señaló "Sepan bien que no podrán amedrentarme ni callarme. No me asustan, sé que estoy del lado correcto, me asiste la razón y la ciudadanía". Es la respuesta de la legisladora Amapola Naranjo (RC) ante las amenazas y advertencias que, dijo, ha recibido en su lucha contra la corrupción en varios de los casos de investigación que ha llevado adelante.