Ricardo Patiño denuncia que camioneta de CNT lo persiguió mientras viajaba a Quevedo (VIDEO)

Además, asegura que el vehículo no tenía placas y en su interior iban tres personas. El ex canciller Ricardo Patiño denunció a través de sus redes sociales que la noche del sábado 13 de abril lo persiguió una camioneta de la Corporación Nacional de Telefonía (CNT), sin placas, en la carretera de Quito a Quevedo. Además, publicó un video donde se puede ver a la camioneta que asegura que los persiguió.

La camioneta de CNT, como se puede ver en el vídeo, era de doble cabina y, según Ricardo Patiño, en su interior se encontraban 3 personas. El ex Canciller se encontraba viajando de Quito a Quevedo junto a su esposa. El hecho asegura que sucedió a las 19:30.

En el video se puede escuchar a la esposa de Patiño describiendo que la camioneta no tiene placas y que ellos intentan perseguir para poder reconocer a las personas dentro del vehículo. “Cuando los descubrí, huyeron a 160 km/h y me cruzaron el carro para que no los detuviera.”, indica Ricardo Patiño.

Por último, solicita al gerente de CNT que le brinde explicaciones sobre la persecución que habría sufrido mientras viajaba solo con su esposa por parte de un vehículo de la empresa, “en vez de estar atendiendo las necesidades de la ciudadanía”.

Los perseguidores terminaron perseguidos y huyendo como gallinas (anillo vial Quevedo).

¿Los mandó @Lenin Moreno o la ministra Romo, ahora imitadora de Febres Cordero?

Me olvidaba. ¿Cuando hacen otra rueda de prensa y nos dicen qué hay en la cuenta secreta de INA papers? pic.twitter.com/aWdZirUumS — Ricardo Patiño (@RicardoPatinoEC) 14 de abril de 2019

Fuente: Ricardo Patiño Twitter

