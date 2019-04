ECUADOR. SI LA VIDA DE ASSANGE DEPENDE DE DOS CARTAS INGLESAS ¡ENTRÉGUELAS CANCILLER VALENCIA!

Por: Dr. Francisco Herrera Aráuz para www.ecuadorinmediato.com Conmovida como está con el caso, a estas horas la comunidad mundial exige con firmeza respuestas que garanticen la vida del activista ecuatoriano-australiano Julián Assange. La contestación precisa la tiene en sus manos el gobierno del Ecuador y, en especial tanto el presidente Lenín Moreno como el canciller José Valencia, quien aseguró una y otra vez -en cuanta declaración pública pudo hacer- que Inglaterra, en dos documentos escritos garantizó que no lo extraditaría a un país donde se atente contra su integridad por tortura, maltrato, o prisión extrema y que no se aplicaría la pena de muerte. Grave es que ahora asalten las dudas sobre la existencia de tales escritos, so pena de poner en riesgo la vida de Assange.