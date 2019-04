EL UNIVERSO (Guayaquil) CPCCS analiza impugnación a Ruth Arregui para Superintendencia de Bancos

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS) realizó este viernes la audiencia de impugnación dentro del proceso de selección de superintendente de Bancos. Se conoció una impugnación en contra de la candidata Ruth Arregui, con la presencia de la impugnada y de María Jackeline Coronel, la impugnante.

Coronel explicó que a su parecer existe falta de probidad e idoneidad, toda vez que Arregui, en calidad de gerente del Banco Central suscribió el 15 de marzo de 2012 un convenio de Coordinación Interinstitucional entre la institución que ella dirigía y la extinta Ugedep (Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público), cuyo representante legal era Pedro Delgado.

De acuerdo a la denunciante, este convenio habría significado una transferencia de competencias del BCE a la Ugedep, lo cual no sería legal. También indicó, durante la audiencia, que existiría un conflicto de intereses ya que Arregui es accionista de G&A, una empresa asesora de entidades financieras.

Por su parte Arregui consideró que la impugnación no tiene mérito. Explicó que el convenio no significaba transferencia de competencias y que se consultó la viabilidad de esta firma al superintendente de Bancos, en funciones en esa fecha. Aseguró que el tema fue aprobado por el Directorio del BCE. Sobre el conflicto de intereses, explicó que el propio Consejo ya interpretó el mandato indicando que el conflicto puede existir en tiempo presente, pero no por situaciones pasadas.

Tras escuchar a las partes, el Consejo tiene tres días para el análisis y hacer su pronunciamiento sobre si tiene sustento la impugnación. Tras este último paso, el Consejo deberá decidir cuál de las dos finalistas será la superintendenta: Ruth Arregui o Carmen Lucía Carrasco.

El proceso de selección ha durado más de cuatro meses y ha pasado por la devolución de tres ternas, en las cuales el presidente de la República Lenín Moreno siempre puso como primera candidata a Ruth Arregui. La segunda candidata Carmen Lucía Carrasco, no recibió impugnaciones en este proceso.