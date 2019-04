Ricardo Patiño: "Lenín Moreno comprometió la entrega de Julian Assange a cambio de un préstamo del FMI" (AUDIO)

Audio Abril 12 - Ricardo Patiño



El Excanciller manifestó estar casi convencido de que los documentos que garantizarían la no extradición a EE.UU. del fundador de WikiLeaks no existen y si es que los hay, no los van a hacer cumplir El exministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ricardo Patiño, manifestó estar casi convencido de que los documentos que garantizarían la no extradición a EE.UU. del periodista no existen y si es que los hay, no los van a hacer cumplir. "No se olviden que hay de por medio un compromiso de Lenín Moreno con Mike Pence (vicepresidente norteamericano), que le condicionó a que, primero, se pongan en la fila para atacar a Venezuela; segundo, que acaben con la integración sudamericana, y tercero, que entreguen a Assange. A cambio, un mísero préstamos del Fondo Monetario Internacional", dijo.

“A la señora le diría que se dedique a la literatura de ciencia ficción porque se ha inventado una cantidad de cosas, que yo soy amigo de unos hackers rusos y que además, trabaja conmigo un hacker de WikiLeaks, qué cantidad de cosas que se le ha metido en la cabeza a la señora. De gente rusa, yo solo conozco a tres personas: el presidente Vladimir Putin, el Canciller ruso y al Embajador de Rusia”, añadió.

Patiño le reiteró a Romo que tendrá que rectificar sus pronunciamientos y pedir disculpas. “Conmigo no trabaja ninguna persona de WikiLeaks, y dice que anda viajando conmigo, yo voy solo por todas partes porque tengo la conciencia tranquila y tengo paz interior. A quien conozco es a Julian Assange y a nadie más”.

Bini Ola fue detenido la noche de ayer y es una de las personas señaladas por la Ministra del Interior, de tener relaciones cercanas con Patiño. Sin embargo, el Excanciller negó conocerlo. “No lo conozco, ni he tenido alguna relación, no lo recuerdo”, acotó en una entrevista exclusiva para “El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato.com.

Criticó, en este marco, la persecución de muchos de los líderes afines al Expresidente de la República, Rafael Correa. “Esta es una de las que se hacen públicas, pero los que están haciendo reservadas son los exámenes persistentes de la Contraloría. Ahora, esta señora ha llegado a hacer una acusación terrible a nivel público, que afecta y deteriora la imagen”.

En cuanto a la concesión del asilo a Assange, Patiño remarcó que el Estado ecuatoriano, en el régimen de Correa, fundamentó esta decisión en normativas internacionales ya que el fundador de WikiLeaks fue un periodista que develó crímenes atroces y cuya vida estaba en riesgo, por parte de Estados Unidos. “Por ese riesgo, de poder ser extraditado a ese país, en donde existe pena de muerte y en donde se aplica la tortura como una práctica regular, se le concedió el asilo”.

Asimismo, lamentó que se haya especulado acerca de la posibilidad de que se le concediese el asilo en vista de que WikiLeaks pudiera tener información delicada del régimen del Expresidente ecuatoriano. “Nosotros no llegamos a ningún acuerdo con él, nunca hemos hablado de eso con él, jamás se me ha ocurrido a mí porque me parecería vergonzoso, infame y deleznable que yo le pudiera decir a Assange o alguien más que no saquen cosas mías”.

“Lo que teníamos que hacer con Julian Assange era darle protección. Nos están acusando de que nos hemos gastado dinero dándole seguridad. Desde la Cancillería eso no se hace, sino desde los organismos de seguridad del Estado. Darle el asilo es darle protección. Nos han reclamado de que le hemos dado de comer y de darle salud. Lo tengo que decir, el gobierno australiano nunca quiso atender su salud y lo teníamos que hacer nosotros, pero además, teníamos que darle acceso al internet. Ahora, ¿qué es lo que hacía él allí? Nosotros no lo sabíamos porque no somos espías”, mencionó.

También negó que, en su período como Canciller, se haya espiado o colocado cámaras de espionaje para vigilar al fundador de WikiLeaks. Asimismo, puntualizó que la interferencia en asuntos internos de otros Estados, tampoco sucedieron en su periodo. “Nosotros cumplimos con nuestro deber de protegerlo”.

Admitió también que sí hubo algunos problemas de comportamiento, pero llamó a entenderlo, considerando el tiempo que se mantenía allí y el encierro que en el que permanecía. “A veces él se ponía a jugar pelota, en la noche, y reclamaban que quedaba sucia la pared, que se había roto un vaso, etc. Yo les decía a los funcionarios que tengan comprensión de una persona que está en la condición que está, pero nunca supe que le faltó el respeto a alguien o cosas por el estilo”.

De acuerdo a lo dicho por el canciller José Valencia, Gran Bretaña, a través de dos documentos legales, le garantizó al Ecuador que el periodista no sería extraditado a ningún país en el que haya pena de muerte o tortura. Para Ricardo Patiño, el problema es que se crea en la palabra del actual régimen. “Yo no sé porque no he visto esos documentos, no los ha presentado”.

“Si me dicen que le crea a un Gobierno cuya Ministra del Interior se inventa cosas sobre mí, desenfadada y desvergonzadamente, pues tengo bastantes dificultades para hacerlo. Aunque lo hayan dicho, personalmente, no lo creo. La relación entre Gran Bretaña y Estados Unidos es tan intensa que, a lo mejor se lo dijeron verbalmente, que a mí también me lo dijeron, pero yo se los pedí por escrito”, recordó.

El Excanciller manifestó estar casi convencido de que esos documentos no existen y si es que sí lo hay, no lo van a hacer cumplir, por lo que Julian Assange será llevado a EE.UU. “No se olviden que hay de por medio un compromiso de Lenín Moreno con Mike Pence (vicepresidente norteamericano), que le condicionó a que, primero, se pongan en la fila para atacar a Venezuela; segundo, que acaben con la integración sudamericana, y tercero, que entreguen a Assange. A cambio, un mísero préstamos del Fondo Monetario Internacional”.

“Esto es lo que han hecho con Julian Assange, han vendido a la Patria, han permitido que entre la policía británica a sacar, a la fuerza, a una persona a la que le habíamos dado asilo. Pero además, Moreno lo forzó a que salga, con este protocolo de visitas, le quitó los teléfonos, el internet; después se lo devolvieron porque hubo muchas exigencias internacionales, etc. a ver si es que se iba, pero como no pasó, lo mandaron a sacar dejando que entrara la policía británica a un espacio territorial que tiene autonomía y soberanía ecuatoriana”, dijo.

El dirigente de la Revolución Ciudadana indicó además, que esta situación fue la gota que derramó el vaso y que es una de las razones por las que convocan a una movilización nacional para el próximo martes, 16 de abril. “La gente está harta de lo que está pasando con este Gobierno. En primer lugar, la traición al pueblo. Él pidió el voto por todos lados, visitó el país diciendo que iba a continuar con ese legado, con las obras, los derechos, la Constitución que se establecieron en el periodo de Rafael Correa”.

No solo “traicionó”, sino que se “entregó el país a los principales enemigos de la Revolución Ciudadana. Además, aseguró que el Presidente de la República “no ha cumplido con promesas concretas”, refiriéndose a las propuestas realizadas en campaña.

“Los bonos en vez de aumentarlos, ha sacado a la gente del bono, las viviendas disminuyen más su oferta, dijo 235 mil viviendas, nada. En vez de dar empleo, está despidiendo a la gente, masivamente”, indicó Ricardo Patiño.

De igual manera, se refirió al ataque a la libertad de expresión que “afecta a nuestro país”. “Uno de los ataques es el cierre de Radio Pichincha Universal, a ustedes (Ecuadorinmediato) los están amenazando”, señaló. Por eso, el martes 16 de abril estarán en el Parque del Arbolito para “decirle a este gobierno que se vaya y que quede el Vicepresidente.” Por último, el ex Canciller concluye diciendo que “ya estamos hartos de un presidente tan dañino, miserable, traidor e incumplido”.

Fuente: Ecuadorinmediato.com