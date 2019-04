Sentencian a 2 mujeres a "pedir disculpas" a Lenín Moreno por escándalo público

Disponen, además, 50 horas de trabajo comunitario por presunto insultos al mandatario Tras la detención de Samira y Carolina Torres, madre e hija, acusadas de presuntamente haber injuriado al Presidente de la República, Lenín Moreno, una jueza las declaró culpables por escándalo público y las sentencia a realizar 50 horas de trabajo comunitario; una multa económica del 25% de un Salario Básico Unificado y, además, pedir disculpas públicas al Presidente.

“No le gritamos nada, había mucha gente ahí, no sé por qué nos cogen a nosotros si no dijimos nada porque hubo personas que sí le gritaron, pero no fuimos nosotros. Los señores del patrullero se dieron la vuelta y me pidieron que me identifique, lo hice y me llevaron en el patrullero al Distrito Manuela Sanz”, indicó una de las detenidas.

Manifestaron su indignación por la falta de libertad de expresión en estos casos. “Creo que vivimos en un estado de dictadura y no de democracia, como dice el señor Presidente”, recalcó.

Tras varias horas, la jueza encargada de la Unidad Judicial de lo Penal en Quito, Irene del Rocío Pérez Villacís, mediante auto interlocutorio las declaró culpables de escándalo público.

A continuación publicamos la sentencia en su integridad:

UNIDAD JUDICIAL DE LO PENAL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA OFICIO No-17294-2019-00561-00214-UJPIDMQ-FP Quito, 12 de abril del 2019 Señor. JEFE DE LA OFICINA DE ENLACE POLICIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA (POLICIA NACIONAL) Presente De mis consideraciones: En el Juicio No. 17294-2019-00561, se ha dispuesto lo siguiente: “Mediante auto interlocutorio dictado dentro de la audiencia oral y pública de calificación de flagrancia, esta Autoridad dispuso lo siguiente:

“…RESOLUCION: DRA. IRENE DEL ROCIO PEREZ VILLACIS, JUEZA ENCARGADA DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL, mediante auto interlocutorio dispone: “…SE DECLARA LA CULPABILIDAD DE SAMIRA TORRES PEREZ, DE NACIONALIDAD BOLIVIANA, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD CEDF130067, Y CAROLINA DIANA TORRES PEREZ, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, PORTADORA DE CÉDULA DE CIUDADANÍA 1723459630 EN CALIDAD DE AUTORAS DE CONFORMIDAD DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 42, NUMERAL 1, LITERAL A) DE LA CONTRAVENCIÓN TIPIFICADA Y SANCIONADA EN EL ART. 393 numeral 4 DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL COIP, Y SE LAS SANCIONA CON LA PENA DE TRABAJO COMUNITARIO DE CINCUENTA (50) HORAS; MULTA DEL 25% DEL SALARIO BÁSICO UNIFICADO DEL TRABAJADOR EN GENERAL, QUE DEBERÁN SER CONSIGNADOS EN LA CTA. No. 7696256, DEL BANCO DEL PACÍFICO S.A. , A NOMBRE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, EN EL PLAZO QUE DURE LA PENA IMPUESTA, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE OFICIARÁ AL JUEZ DE COACTIVAS PARA EL COBRO CORRESPONDIENTE; SE DISPUSO DISCULPAS PUBLICAS A FAVOR DEL SEÑOR PRESIDENTE LENIN MORENO GARCES. DEJANDO CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA DISPOSICIÓN EN LA PRESENTE ACTA. OFÍCIESE AL JEFE DE LA OFICINA DE ENLACE POLICIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA (POLICIA NACIONAL) PARA QUE DESIGNE EL LUGAR DE CUMPLIMIENTO DE ESTA DISPOSICIÓN, QUIENES UNA VEZ CUMPLIDO LO DISPUESTO COMUNICARAN A ESTA AUTORIDAD REMITIENDO EL INFORME RESPECTIVO…, SE ORDENA LA INMEDIATA LIBERTAD DE LAS SEÑORAS SAMIRA TORRES PEREZ Y CAROLINA DIANA TORRES PEREZ…”-

NOTIFIQUESE, OFICIESE Y CUMPLASE.-.- f) DRA. IRENE PEREZ JUEZA” Lo que comunico a usted para los fines de Ley.- Atentamente, AB. FERNANDO PINTADO LEIVA SECRETARIO DE LA UNIDAD JUDICIAL DE LO PENAL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA

12/04/2019 11:10 OFICIO

UNIDAD JUDICIAL DE LO PENAL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA OFICIO No-17294-2019-00561-00214-UJPIDMQ-FP Quito, 12 de abril del 2019 Señor. POLICIA NACIONAL Presente De mis consideraciones: En el Juicio No. 17294-2019-00561, se ha dispuesto lo siguiente: “Mediante auto interlocutorio dictado dentro de la audiencia oral y pública de calificación de flagrancia, esta Autoridad dispuso lo siguiente: “…RESOLUCION: DRA. IRENE DEL ROCIO PEREZ VILLACIS, JUEZA ENCARGADA DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL, mediante auto interlocutorio dispone: “…SE DECLARA LA CULPABILIDAD DE SAMIRA TORRES PEREZ, DE NACIONALIDAD BOLIVIANA, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD CEDF130067, Y CAROLINA DIANA TORRES PEREZ, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, PORTADORA DE CÉDULA DE CIUDADANÍA 1723459630 EN CALIDAD DE AUTORAS DE CONFORMIDAD DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 42, NUMERAL 1, LITERAL A) DE LA CONTRAVENCIÓN TIPIFICADA Y SANCIONADA EN EL ART. 393 numeral 4 DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL COIP, Y SE LAS SANCIONA CON LA PENA DE TRABAJO COMUNITARIO DE CINCUENTA (50) HORAS; MULTA DEL 25% DEL SALARIO BÁSICO UNIFICADO DEL TRABAJADOR EN GENERAL, QUE DEBERÁN SER CONSIGNADOS EN LA CTA. No. 7696256, DEL BANCO DEL PACÍFICO S.A. , A NOMBRE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, EN EL PLAZO QUE DURE LA PENA IMPUESTA, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE OFICIARÁ AL JUEZ DE COACTIVAS PARA EL COBRO CORRESPONDIENTE; SE DISPUSO DISCULPAS PUBLICAS A FAVOR DEL SEÑOR PRESIDENTE LENIN MORENO GARCES. DEJANDO CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA DISPOSICIÓN EN LA PRESENTE ACTA. OFÍCIESE AL JEFE DE LA OFICINA DE ENLACE POLICIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA (POLICIA NACIONAL) PARA QUE DESIGNE EL LUGAR DE CUMPLIMIENTO DE ESTA DISPOSICIÓN, QUIENES UNA VEZ CUMPLIDO LO DISPUESTO COMUNICARAN A ESTA DAUTORIDAD REMITIENDO EL INFORME RESPECTIVO…, SE ORDENA LA INMEDIATA LIBERTAD DE LAS SEÑORAS SAMIRA TORRES PEREZ Y CAROLINA DIANA TORRES PEREZ…”- NOTIFIQUESE, OFICIESE Y CUMPLASE.-.- f) DRA. IRENE PEREZ JUEZA” Lo que comunico a usted para los fines de Ley.- Atentamente, AB. FERNANDO PINTADO LEIVA SECRETARIO DE LA UNIDAD JUDICIAL DE LO PENAL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA

12/04/2019 08:33 AVOCA CONOCIMIENTO

Quito, viernes 12 de abril del 2019, las 08h33, VISTOS: En virtud del sorteo de ley que antecede y de conformidad con lo estatuido en los Art. 224 y 225 numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial, en mi calidad de jueza encargada del despacho de Dra. Yadira Proaño Obando, con acción de personal No. 4543-DP17-2019-MP, AVOCO CONOCIMIENTO de la presente causa Flagrante N.- 17294-2019-00561, que viene a mi conocimiento por medio del parte policial N.-

(PP)

Fuente: Twitter, EcuadorInmediato