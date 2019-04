Defensa de Ramiro González aclara que pedido de refugio lo hizo en 2018

"Su estatus es de solicitante de refugio y existe el principio de no devolución, es decir que no puede ser extraditado", afirmó La defensa legal del exdirector del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Ramiro González, detalló que su cliente solicitó refugio el 11 de enero 2018 "por la persecución política en su contra". Además, sobre la solicitud de Ecuador a la INTERPOL de una difusión roja contra González, explica que su argumento es la defraudación tributaria, proceso que está en investigación previa y no existe una orden de prisión para este caso.