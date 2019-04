Detienen a dos mujeres por, supuestamente, haber injuriado al Presidente Lenín Moreno (VIDEO)

"Nos acusan de haberle gritado asesino, ladrón, criminal, pero nosotras no dijimos eso", relataron, entre lágrimas Dos mujeres fueron detenidas acusadas de, presuntamente, haber injuriado al Presidente de la República, Lenín Moreno. Samira y Carolina Torres, madre e hija, negaron haber insultado al Jefe de Estado y cuestionaron que no exista libertad de expresión, en el caso de que se hubieran manifestado en contra del mandatario ecuatoriano.

“No le gritamos nada, había mucha gente ahí, no sé por qué nos cogen a nosotros si no dijimos nada porque hubo personas que sí le gritaron, pero no fuimos nosotros. Los señores del patrullero se dieron la vuelta y me pidieron que me identifique, lo hice y me llevaron en el patrullero al Distrito Manuela Sanz”, indicó la una aprehendida.

Según explicó, uno de los uniformados le aclaró que no la llevaba en calidad de detenida, pero cuando llegaron hasta la Fiscalía les quisieron obligar a que firmen unos documentos afirmando lo contrario. “Pregunté por qué y me dijeron que por injurias al Presidente y nosotras no le dijimos nada”.

“Aunque lo hubiera dicho, nunca dije las cosas que ellos están mencionando. Nos acusan de haberle gritado asesino, ladrón, criminal, pero nosotras no dijimos eso. Estábamos pasando por ahí porque íbamos a comprar unos sánduches de pernil en el local en el cual nos detuvieron”, relató, entre lágrimas, Carolina.

Manifestaron además, su indignación por la falta de libertad de expresión en estos casos. “Creo que vivimos en un estado de dictadura y no de democracia, como dice el señor Presidente”, dijo. “Estamos sin comer desde ayer, yo tengo diabetes, gastritis y no he comido nada, estoy a punto de desmayarme porque el señor nos ha tenido todo el día de un lado al otro”, mencionó Samira.

URGENTE-URGENTE: Samira Torres Pérez y Carolina Torres, las dos detenidas por haber supuestamente injuriado al Presidente @Lenin, Carolina, dice que estamos en" dictadura y que es correista”, Samira dice que” no hay libertad de expresión”.., pic.twitter.com/AeOJOL9sHs — ENRIQUE ALCIVAR (@enindefension) 12 de abril de 2019

(JPM)

Fuente: Twitter (periodista Enrique Alcívar)

Ecuadorinmediato.com