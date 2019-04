Cancillería de Ecuador no exhibe documentos con garantías de Reino Unido para la no extradición de Julian Assange

"¿Dónde está el compromiso? Tendrá que exhibirlo porque no nos conformamos solo con las aseveraciones", remarcó Carlos Poveda Una de las 9 razones por las que se retiró el asilo diplomático a Julian Assange, fue que Reino Unidos dio las garantías, por escrito a Ecuador, de que si existe un pedido de extradición, el fundador de wikileaks no será extraditado a un tercer país donde pueda recibir una pena de muerte, sufrir tortura o malos tratos. Sin embargo, la defensa legal del australiano reclama que, al momento, la Cancillería ecuatoriana no ha exhibido este documento y exigen que se muestre por la desconfianza a sus anuncios.