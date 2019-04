No hay garantías de que Julian Assange no será extraditado a Estados Unidos, advierte excónsul Fidel Narváez (AUDIO)

Audio Abril 11 - Fidel Narváez



"La palabra del Presidente Moreno, para mí, no tiene ninguna credibilidad y la del canciller José Valencia tampoco", reclamó El Presidente de la República, Lenín Moreno, anunció la decisión que tomó Ecuador de retirarle el asilo al fundador de WikiLeaks, Julian Assange. En declaraciones exclusivas para "El Poder de la Palabra", de Ecuadorinmediato.com, el excónsul Fidel Narváez, reprochó la resolución del Gobierno Nacional y advirtió que no existen garantías de que el periodista no vaya a ser extraditado a Estados Unidos. "La palabra del Presidente Moreno, para mí, no tiene ninguna credibilidad y la del canciller José Valencia tampoco", criticó. Asimismo, ratificó que durante su permanencia en la Embajada en Londres, el respeto y la consideración entre el asilado y los funcionarios fue mutuo.