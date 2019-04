"Ya no aportaba a El Nacional era lo mejor que me vaya", advierte Tito Manjarrez

El exdirector de los "criollos" aseguró que hubiera sido mejor que el cuadro capitalino descienda a la B El General Tito Manjarrez habló acerca de su renuncia como presidente de Club Deportivo El Nacional. El ex dirigente fue tajante al decir que el problema en la institución se dio a raíz de que cambio el modelo de elecciones del club.

El ex presidente de El Nacional, Gral Tito Manjarrez, fue tajante al decir que ya no se sentía preparado para seguir al frente de la institución. “Decidí retirarme de la directiva porque no puedo rendir al 100%, cuando uno no es aporte, lo más sano es irse”

Así mismo aclaró que no fue una decisión que la tomó de la noche a la mañana y especificó que esperaba que se solucionen algunos aspectos, antes de tomar la decisión de renunciar. “No me fui antes por algunos proyectos, pago de deudas con SRI por ejemplo; en derechos audiovisuales, socios estratégicos”

Finalmente dijo que quien quiere hacerse cargo del club, tiene que tener dinero y contactos: “Si hay una persona que tenga dinero y contactos, que lo haga y tome a cargo a El Nacional”

"Sí, habría sido lo mejor (jugar este año en la serie B). La decisión de aumentar el número de equipos (por parte de la LigaPro) fue inconsulta y se realizó sin ningún análisis, sin ningún estudio de nada", aseguró el extitular de los criollos, en entrevista con la estación radial Mach Deportes.

"En el Consejo de Presidentes de la Liga Profesional pedí que se me entregara el estudio, pero todo se dio sobre una idea de quienes están al frente de la LigaPro y con base a una carta del presidente de la Liga Profesional del Fútbol de España (Javier Tebas). La decisión se tomó bajo intereses del momento", añadió Manjarrez. (BGV)

Fuente: La Red/ El Universo