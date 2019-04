Comisión Multipartidista decidió no investigar denuncia contra Elizabeth Cabezas

Así lo resolvió, tras la moción presentada por Fausto Terán (AP), quien propuso que no se investigue a su colega de bancada "La prueba fue obtenida ilegalmente y eso es irrefutable". Es la razón por la cual, la Comisión Multipartidista, con dos votos a favor y uno en contra, decidió no investigar a la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, por supuestamente obstaculizar el rol de fiscalización. "Nosotros no vamos a prestarnos a ningún show político. Hay una clara intensión de desestabilizar al país", afirmó María Mercedes Cuesta, presidenta de la Comisión, quien convocará a una nueva sesión para oficializar en un informe la motivación de su decisión y presentarlo al Pleno Legislativo.