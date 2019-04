"Quitamos el asilo a este malcriado y nos libramos de una piedra en el zapato", dice Presidente Moreno

Afirmó que Julian Assange desobedeció todos los puntos del protocolo de convivencia en la embajada de Ecuador en Londres El Presidente de la República, Lenín Moreno, en el evento "Agua segura para todos", se refirió al retiro del asilo contra de Julian Assange. "Le hemos quitado el asilo a este malcriado y nos hemos librado de una piedra en el zapato. Vamos a pensar dos veces a quien entregamos esta facultad".

“En la madrigada de hoy decidimos nosotros quitarle el asilo al señor Assange. Actuamos bajo las normas de derecho internacional y lo hemos hecho durante todo este tiempo. Hemos decidido retirarle el asilo a ese señor que ha violado todas las normas de una convivencia racional”.

“No puedes llegar a una casa que te acoge con afecto, te da de comer y empezar a denunciar al dueño de casa. Su conducta ha sido irrespetuosa, inclusive este señor con sus heces fecales manchaba las paredes de la embajada, la casa de los ecuatorianos en Londres, nuestro territorio”.

Comentó que el Gobierno ha denunciado permanentemente su intromisión en la política internacional. “No se puede permitir, nosotros dimos los protocolos para que él pueda seguir allí pero los ha incumplido. Ha golpeado a nuestros guardias ecuatorianos., Ha dicho que el Ecuador es un país insignificante en el mundo”.

“Ya no más. Por eso solicité a Gran Bretaña la garantía de que no va a ser extraditado a un país donde pueda sufrir torturas o corra peligro su vida. La paciencia del Ecuador tiene su límite somos mansos pero no estúpidos. La mansedumbre es un valor del corazón pero jamás en la vida debemos dejar de aplicar la fuerza y la justicia. Le hemos quitado el asilo a este malcriado y ventajosamente nos hemos librado de una piedra en el zapato”.

Aseguró que tendrán mucho cuidado al otorgar el asilo, “así no lo entregaremos a miserables hacker cuyas únicas aspiraciones son desestabilizar estados como pasó con el Vaticano y Cataluña. Ya no va más, de ahora en adelante la dignidad recuperado y el Ecuador soberano”, finalizó el Presidente. (BGV)

Fuente: SECOM/ Ecuadorinmediato