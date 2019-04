"¡Qué vergüenza Lenín Moreno! Que los ecuatorianos busquen venganza contra ti", pide madre de Julian Assange

La publicación dice lo siguiente: “Que vergüenza Lenín Moreno. Que los ecuatorianos busquen venganza contra ti. Tú sucio, podrido, engañoso traidor. Que la cara de mi hijo sufriendo persiga tus noches sin dormir y que tu alma vague por siempre en la tortura del purgatorio como tú has torturado a mi hijo amado”.

Esas fueron las palabras dedicadas de la madre de Julian Assange al Presidente de la República. El Primer Mandatario en una cadena nacional aseguró que el retiro del asilo al periodista fue debido a las “constantes amenazas y desobediencias del protocolo de convivencia” por parte del fundador de Wikileaks.

Assange fue arrestado y mientras salía de la embajada de Ecuador en Londres pedía al Reino Unido que no sucumba ante las peticiones de los Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump. El activista estuvo en la embajada cerca de 7 años y se le entregó con la ciudadanía ecuatoriana.

El expresidente del Ecuador, Rafael Correa, pidió perdón de su parte y de los ecuatorianos por esta decisión del Gobierno ecuatoriano. “Un traidor y corrupto como Moreno no nos representa. Prometo no descansar hasta que lo vea en la cárcel, donde merece estar”.

(BGV)

Fuente: Twitter Mrs. Christine Assange/ Ecuadorinmediato

Shame on you @Lenin #Moreno!



May the Ecuadorean people seek vengeance upon you, you dirty, deceitful, rotten traitor!



May the face of my suffering son haunt your sleepless nights..



And may your soul writhe forever in torturous Purgatory as you have tortured my beloved son! https://t.co/a7ozvNDSrB