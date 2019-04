Gobierno sospecha que Julian Assange "engañó al Ecuador" para que le otorgue nacionalidad ecuatoriana (VIDEO)

El Secretario Particular del Presidente aseguró, sin embargo, que será la Contraloría la que determine si hubo o no un fraude en la concesión de esta documentación En breves declaraciones a la prensa, Juan Sebastián Roldán, secretario particular del Presidente de la República, Lenín Moreno, aseguró que la investigación que realiza la Contraloría General del Estado (CGE) determinará si es que existió fraude o engaño por parte del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en la concesión de la nacionalidad ecuatoriana, misma que fue suspendida por Ecuador este 11 de abril.