Julian Assange fue arrestado por una orden de extradición de autoridades de EE.UU., confirma Policía británica

Este jueves, Julian Assange fue arrestado por la Policía británica en Londres después de permanecer durante siete años en la Embajada de Ecuador en el Reino Unido. El arresto se precipitó después de que el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, decidiera retirar el asilo al periodista, al que acusó de violar "demasiadas veces" el acuerdo de convivencia como para garantizar su permanencia en la Embajada.

UPDATE: Julian Assange has been further arrested in relation to an extradition warrant on behalf of the United States authorities. He remains in custody at a central London police station. https://t.co/rK3mtlsPBE pic.twitter.com/kipiWbflOh