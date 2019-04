EL UNIVERSO (Guayas) Enrique Pita: Habrá que investigar quién metió la mano en las urnas...

Cree que el organismo dejó en ‘indefensión’ a las organizaciones políticas de Los Ríos al anular las resoluciones de la Junta Provincial

Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), cree que el organismo dejó en ‘indefensión’ a las organizaciones políticas de Los Ríos al anular las resoluciones de la Junta Provincial, porque se desconoce qué fue lo que se anuló y qué presuntas irregularidades se habrían encontrado. Asegura que debe investigarse ‘quién metió la mano en las urnas’

En el pleno del martes usted increpó que las decisiones deben estar apegadas a la ley. ¿Por qué?

Creo que la decisión fue subordinada a satisfacer una petición específica.

¿Por qué?

Porque surge una impugnación del PSC que dice que es ilegal lo actuado por la Junta Provincial de Los Ríos, y el pleno aprueba. Pero, qué pasa con las organizaciones políticas que presentaron sus reclamaciones y no fueron atendidas, o que sí fueron atendidas ¿son anuladas esas atenciones? Se los deja en indefensión.

¿Qué camino tienen?

Ir al Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Él es el juez final de las infracciones en las cuales podríamos haber caído. Lo de allá salió de nuestras manos. El error fue de la Junta de no tratar las reclamaciones; y el horror es la decisión del pleno de atender una impugnación injustificadamente. Habrá que investigar quién metió la mano en las urnas, quién se benefició con esto. Esto pone en duda los resultados electorales.

¿La ‘fregaron’?

Yo no la he fregado. Yo he actuado de acuerdo a la ley. Apegado a mis principios. He reclamado que no debemos actuar por afectos, simpatías.

¿Y a usted no lo presionan? CREO, por ejemplo.

No. Hasta ahora nadie puede decir que yo he tomado una decisión parcializada o que busque favorecer a una organización política. Eso me permitió mirarles a los ojos de los otros consejeros y reclamarles, porque no tienen nada en mi contra.

¿La confianza en el CNE está afectada?

Las decisiones que toman las juntas provinciales se ajustan a esas simpatías y antipatías. El caso de Mocache (Los Ríos), que el presidente de la Junta atiende una reclamación de actas que no tenían anormalidad. ¿Por qué se abrieron si no tenían anormalidades, y quién le pidió esa junta o ya sabía que ahí había anormalidades? (I)