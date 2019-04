OPINIÓN (El Oro) Polémica por pago de peaje

Transportación pesada se declara en resistencia

Machala.- Tras una intensa reunión entre los representantes del Sindicato de Choferes de El Oro, funcionarios del ministerio de Transporte y Obras Públicas y delegados de Consur; las autoridades llegaron a un consenso para el pago del peaje, que deja al margen a los transportistas pesados.

“Llegamos a un consenso con el señor gobernador (Danilo Maridueña) y se hicieron algunos acuerdos. Primero que no se va a cobrar en el peaje de La Avanzada, hasta que no esté totalmente recapeado el tramo que es desde el peaje, hasta donde comienza el cemento rígido desde el cantón Santa Rosa y puesta la señalética necesaria, para que haya el buen funcionamiento y la movilidad de la transportación y la seguridad a nivel de la provincia de El Oro”, sintetizó Marcio Galarza, secretario general del Sindicato de Choferes de El Oro. El subsecretario del MTOP, Juan Diego Hidrovo; confirmó que se realizarán los trabajos solicitados y podría llevarles un mes, aunque no se puede dar una fecha exacta, mencionó el funcionario. Subsidio Mientras Consur realice los trabajos, a la par el Gobierno y los choferes, realizarán la fase de socialización del cobro del peaje, con los pasajeros y los usuarios de la vía, por la que transitan al menos 10 mil vehículos diarios. El Subsecretario dijo que el dólar que se cobre por el peaje, es mínimo y no alcanza más que para el mantenimiento de la misma vía. “Cuando ya se comience a cobrar el peaje, la transportación tendrá el 50% de descuento, hasta que comience el primer peaje que se encuentra en Río Siete. Una vez que comience a operar el peaje de Río siete, se cobrará el 80% para la transportación”, señaló Galarza. Hidrovo aclaró que estos acuerdos fueron abordados con el ministro Jorge Aurelio Hidalgo, la semana pasada, quien está preocupado además por la vía Machala – Guayaquil, que forma parte de un cronograma de inversiones que maneja el Gobierno Nacional y que hará posible la ampliación de la carretera. Malestar Sin embargo, este convenio no atendió los requerimientos de todos los transportistas y los conductores de la transportación pesada, levantaron su voz de protesta, en rechazo a lo que consideran una exclusión. “Nosotros rechazamos rotundamente. No se ha socializado verdaderamente y no es 1.50 dólares, lo que pagan los camiones de transporte pesado es más. En el caso de los trailers, pagamos seis dólares de ida y seis de venida; son 12 dólares”, replicó Víctor Hugo Lima, presidente de la Federación de Transporte Pesado de El Oro. “A nosotros nos dejan fuera del acuerdo, como si no fuéramos ecuatorianos y no es que cobran un dólar por carro, cobran un dólar por eje. Si el carro tiene de recorrido cinco, seis o siete ejes, se cobra un dólar por eje de ida y vuelta. Entonces nosotros les hemos dicho bien clarito: nosotros nos vamos a declarar en rebeldía porque no estamos de acuerdo” y quieren ser beneficiados con que se les cobre también el 50%, señaló Reinaldo Sánchez, representante de la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador. Advierten que tampoco están de acuerdo de pagar el peaje con el 50% en Río Siete y que solo aceptarán realizar dicho pago, cuando la autopista esté terminada en sus totalidad, esto es los 105 kilómetros que tendrá la vía Machala – Río Siete – Huaquillas. “Nosotros transportamos la riqueza del Ecuador, el banano, el camarón, el café, el maíz, el combustible y todo y, nos están dejando fuera de la situación porque que se aplicará a los carros de pasajeros”, acotaron los transportistas. Son alrededor de cuatro mil vehículos, distribuidos en 136 compañías, se dedican al servicio de la transportación pesada, quienes se niegan a pagar un valor que sí favorece a otro sector del transporte.