ESMERALDAS NEWS (Esmeraldas) Recuperan ganado robado y detienen a presuntos cuatreros

ATACAMES

Dos vehículos retenidos, 4 presuntos antisociales apresados y 32 cabezas de ganado recuperadas, es el saldo positivo de la lucha contra el abigeato que ha logrado el accionar de la policía nacional en el sur de la provincia de Esmeraldas, trabajo realizado en coordinación con los propios afectados.

"Tenemos dos casos importantes esta semana: La captura de uno de los vehículos que era uno de los móviles que se utilizaban, con un detenido en el sector de Muisne", relató el Jefe del Distrito de Policía Muisne Atacames, Santiago Gavilanez, en declaraciones a la prensa atacameña.

Agregó que, el otro caso, fue la recuperación de 32 cabezas de ganado en la ciudad de Santo Domingo, con tres detenidos y un camión retenido, reconociendo que esos resultados se lograron gracias al apoyo y colaboración de la propia ciudadanía y del trabajo articulado de la Unidad de Investigación Contra el delito de Abigeato (UICA).

Raúl Vera, ganadero de la zona sur, que en la mañana de este martes asentaba la denuncia en la Policía Judicial de Atacames, aseguró que fueron 35 cabezas de ganado las sustraídas de una finca que, junto a otros 4 ganaderos, arriendan en un sector del recinto La Tablada de la parroquia Tonchigüe.

Agregó que una vez detectada la desaparición de los animales conocieron que estos estaban en el interior de una feria ganadera de Santo Domingo por lo que, de inmediato, dieron parte a la policía logrando la recuperación de 32 de esos animales.

Señaló que, de lo que conocía, los detenidos son personas de la misma zona y, como ganaderos, esperan que se siente un precedente con el accionar adecuado de los entes de justicia, puesto que el suceso ya está en manos de la Fiscalía y la Policía Judicial.

Pablo Zamora, pequeño ganadero del recinto Estero Ancho, de la parroquia Tonchigüe y quien también en la mañana de este martes se acercó a poner la denuncia por la pérdida de varios de sus animales, señaló que los hechos de abigeato se han hecho insostenible en los últimos tiempos en esa zona.

"Yo he perdido varios animales. Primero se me perdieron cinco, luego seis y, ahorita, el domingo en la noche amanecer lunes, se me perdieron ocho", afirmó el ganadero perjudicado.

Añade que, por lo ocurrido a él, la situación es cada vez más grave e, incluso, algunos antisociales matan y pelan los animales en los mismos potreros dejando los restos a la intemperie.

Por ello hizo el llamado público a las autoridades competentes para que actúen con todo el rigor de la ley, puesto que, de no tomarse las acciones correspondientes, la situación seguirá empeorando.