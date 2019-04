EL DIARIO (Manabí) Terminal terrestre de Portoviejo se construiría en la vía a Crucita

Lo confirmó el alcalde, Agustín Casanova, quien indicó que a finales de mayo estará listo el estudio del que será "un terminal terrestre bonito, muy, muy moderno" dijo

Añadió que con la definición del terreno se pueden hacer los estudios de ingeniería en detalle y el municipio va a iniciar el proceso para las expropiaciones. Se va a requerir 7 hectáreas.

Condiciones. ¿Por qué se escogió ese lugar? Para Casanova, esto obedece a varias condiciones esenciales: primero, no afecta el ingreso a la ciudad; segundo, está cerca del centro de la ciudad, que era un requisito; y, tercero, las terminales terrestres son centros comerciales y esa es una zona en expansión, con urbanizaciones, lo que hace atractivo también que se ubiquen tiendas y locales comerciales. “Un requisito sine qua non es que no hay centros comerciales en esa zona, y no los vamos a permitir para que no haya competencia, tenemos que proteger la inversión”, añadió.

Terminal. Sobre el destino del actual terminal terrestre indicó que “podría ser un mini terminal, y digo sin que sea determinante porque los estudios todavía no los tengo, podría ser para centros comerciales autónomos”. Esto porque, recalcó, el comercio autónomo se va a ir incrementando mientras los niveles de pobreza en el país se mantengan.

El Alcalde dijo que la semana pasada conversó con el Consorcio Vera y Asociados, y se indicó que el estudio estará a finales de mayo. La inversión está entre los 17 y 20 millones de dólares, señaló.

Cifras. El gerente de Portocomercio, Gregory Franco, indicó que el terminal terrestre recauda 1,2 millones de dólares al año por frecuencias y alquiler de locales. Cerca de 900 mil dólares se reinvierten en mantenimiento y servicios.

Son 32 las cooperativas asentadas en el terminal, que cubren 2.500 frecuencias diarias.

Al mes se registran 30 mil entradas y salidas de usuarios.

Franco señaló que Vera y Asociados es de Guayaquil y construyó el terminal de Pascuales y fiscalizó la construcción del terminal de Guayaquil.

La empresa a la que se le adjudique la construcción, en alianza público-privada, cubrirá el costo de la consultoría.