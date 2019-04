LA HORA (Zamora) Moradores del barrio Primicias del Zamora exigen la culminación de obras

Los problemas que causan las obras inconclusas en el sector provocan afectaciones en los pobladores del sector

ZAMORA. Moradores del barrio Primicias del Zamora, perteneciente al cantón Zamora, exigen al alcalde que se culminen los trabajos de adoquinado, construcción de aceras, bordillos y la colocación del sistema de agua potable que la Municipalidad inició en este sector hace seis meses y que hasta la fecha no culminan.

Maritza González, moradora, explica que los trabajos incompletos han causado malestar y muchos problemas a los moradores de este barrio. “Vinieron, dejaron abiertas las calles, hicieron huecos por un lado y otro, nunca los rellenaron, ahora son criaderos de sapos, sancudos y pone en riesgo a los niños que juegan en el sector ya que pueden caer y lastimarse”, dice.

Además de estos problemas, explican que en época invernal el agua se empoza y afecta a muchos hogares acarreando material pétreo. Erlinda Blacio, persona de la tercera edad, denuncia que en época invernal su casa siempre se inunda. “Antes de que hagan estos trabajos no teníamos este problema, ahora me toca contratar gente para que me ayude a limpiar mi casa”, sostiene la moradora.

Denuncian que además las calles fueron afectadas, una de ellas fue cerrada y ha permanecido cerrada, en otras calles existen muchos daños y grandes agujeros que pone en riesgo la integridad de los vehículos que transitan en este barrio. “También nosotros dimos recursos para comprar el cemento, y piedras; ellos venían a hacer trabajo y no tenían ni lo necesario, nosotros teníamos que estarles regalando algunos insumos para que avancen”, explica González.

Los moradores explican que ellos han presentado varios oficios, se organizaron en comisiones para conversar con el alcalde, pero han recibido promesas que no se han hecho realidad. “Hace dos meses nos dijo que ya en tres semanas culminaba este trabajo, y todo ha quedado en nada; seguimos con estos problemas que cada días se vuelven más insoportables”, asegura Nubia Peñafiel, otra moradora del sector. (AOC)

EL DATO

Aproximadamente hace cinco meses iniciaron estos trabajos y hasta la fecha no culminan.