"Patronato San José tendrá USD$ 23 millones anuales, seguiremos con proyectos anteriores", según Lilian Yunda (AUDIO)

Audio Abril 10- Lilian Yunda



Comentó que también busca generar nuevos proyectos para prevenir la violencia contra la mujer y la familia La economista Lilian Yunda, en una entrevista con Ecuadorinmediato, se refirió a su delegación como encargada del Patronato San José y sus futuros proyectos en la institución. "Tenemos USD$ 23 millones anuales destinados para la institución, vamos a continuar con los Guagua Centros y generaremos proyectos contra la violencia a la mujer y a la familia".

“Lilian Yunda es una mujer sencilla, incondicional, madre de dos hijos y de profesión economista, que está interesada en la obra social. Una mujer que desde niña aprendió a trabajar y es la segunda de cinco hermanos”. Comentó que compartió mucho con Jorge Yunda, su hermano y actual alcalde de Quito, desde los 10 años.

Aseguró que tiene experiencia en temas de administración privada. “Yo he tenido experiencia en lo privado y es la primera vez que ahora voy a hacerlo en lo público. La parte social la hemos venido realizando en nuestras empresas”.

Comentó que este trabajo social se ha ido desarrollando en diferentes maneras. “El doctor Yunda incluso cuando era asambleísta donó parte de su sueldo para hacer obra social. Yo siempre he estado pendiente de todas las personas que me han pedido ayuda”.

Mencionó que el Patronato es una responsabilidad muy grande, “antes no lo conocía pero ahora me he estado empapando de todo lo que representa. Me siento a gusto porque es lo que me apasiona. Siento que podemos ayudar a mujeres, adultos mayores, niños y demás”.

Sobre los proyectos que se realizarán desde el 15 de mayo afirmó que se seguirán los proyectos que desarrollados. “Queremos fortalecer los Guagua Centros. También tendremos proyectos para tratar la violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar”. En este último tema comentó que una de las propuestas es realizar charlas con la ayuda de universidades, el Municipio y demás.

“Yo he pedido a todas las persona que quieran sacarse las camisetas políticas y ponerse la de Quito y a todos los profesionales que quieran ayudarnos a seguir trabajando. Hemos hecho invitaciones a las esposas de los exalcaldes para que se pueda trabajar en conjunto por el bien de las personas”. Comentó que ya han mantenido reuniones para conocer todos los proyectos que se manejan en este lugar.

Comentó que es necesario fortalecer todo lo conseguido por el Patronato en estos años. “Yo no soy de las personas que piensan en un borra y va de nuevo sino en proyectos a largo plazo. El trabajo de la anterior administración es admirable son 8 mil niños y niñas que se han beneficiado de los Guagua Centros y vamos a seguir trabajado en esta arista”.

Comentó que al momento se tendrán recursos de USD$ 23 millones anuales. De los cuales en los Guagua centros se invierten cerca de USD$ 15 millones mensuales. “Mediante la gestión pienso bajar los gastos, optimizar los recursos y recurriré a las empresas privadas para que nos apoyen”.

Yunda aseguró que invitaría las esposas de los nuevos concejales a que aporten con ideas. “pienso que cada uno tiene su función. Hago un llamado a todas las personas que quieran unirse y estamos listos para seguir avanzando”.

En la relación con la Reina de Quito aseguró que esta tiene que ser de mucha cordialidad y respeto. “Ella no tiene funciones, ni responsabilidades, pero es una colaboración fundamental”.

Sobre la relación con el doctor Jorge Yunda aseguró que esta es respetuosa y amigables, “si él pensó en mi para este cargo es porque confía en mí. Es de mucha responsabilidad y estoy claro que el Patronato está anclado con el Municipio y tenemos que cumplir todo lo que se propuso”.

“Los resultados obtenidos y la victoria del doctor Yunda fue de todo un equipo. Tuvimos un equipo fuerte y además fue un caminar con la gente. Jorge no fingió nada”. Comentó que el alcalde no niega su origen humilde, lamentablemente la sociedad le ha atacado pero esto le ha dado fuerzas para seguir adelante”.

“Esto ha sido duro contra él pero si a no le afecto, nosotros también podemos seguir adelante”. Comentó que poco a poco la ciudadanía se dará cuenta del buen trabajo que realizará el nuevo alcalde y su equipo.

“Esto es un reto de mayor responsabilidad pero me siento segura de lo que mi hermano es”. Pidió que la ciudadanía ayude en el Patronato, “Les invito a trabajar por el bien de todos porque la gente más necesitada es a quienes tenemos que regresar que mirar”. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato