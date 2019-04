Marcela Aguiñaga alerta que Comisión Multipartidista se declararía incompetente para no investigar a Elizabeth Cabezas (AUDIO)

Audio Abril 10 - Marcela Aguiñaga



Además, cree que no convocarán a la denunciante (Amapola Naranjo) y a la denunciada, para que comparezcan; sin embargo, anunció que presentará un informe de minoría Para la asambleísta de Revolución Ciudadana, Marcela Aguiñaga, los dos miembros que también integran la Comisión Multipartidista que investiga el audio filtrado de la presidenta del Parlamento Elizabeth Cabezas, María Mercedes Cuesta y Fausto Terán, pretenderían declararse incompetentes para llevar a cabo el proceso de indagación. En declaraciones exclusivas para "El Poder de la Palabra", de Ecuadorinmediato.com; la legisladora criticó además, que no se convoque a la denunciante (Amapola Naranjo) y a la denunciada, para que se siga adelante la fiscalización correspondiente.

“Hay algunas actuaciones dudosas que se están dando, no solamente desde la pretensión de quien ejerce las veces de Presidenta de esa Comisión, sino también desde la propia actuación, en méritos, desde la investigación que ha ordenado, no solo el CAL, sino el Pleno de la Asamblea Nacional”, mencionó.

Para Aguiñaga, la conversación que mantuvo Cabezas con Romo no es cualquier diálogo y no se está tachando posibles coordinaciones que se tiene con otras funciones del Estado. “Aquí hay autenticidad en sus declaraciones porque, en una grabación en Manabí, al día siguiente de que se filtró este audio, reconoció que había tenido esta llamada. Así también lo hizo la Ministra del Interior”.

“Lo reconocieron como parte de la coordinación cotidiana entre dos funciones del Estado, por lo tanto, la autenticidad de la prueba está materializada. Esa aceptación le da validez absoluta porque son sus propias declaraciones”, comentó. Sin embargo, la también Presidenta de la Comisión de Justicia negó que sea un diálogo de coordinación cotidiana.

“No era cualquier conversación porque no se hablaba, por ejemplo, de sacar a flote alguna normativa, sino que se trataba, específicamente, de impedir una atribución natural del Poder Legislativo, que era la fiscalización a una persona y que no es tampoco cualquier persona porque es el Primer Mandatario del país”, añadió.

Una vez que sucede esto, continúa Aguiñaga, la legisladora Amapola Naranjo coloca una denuncia juramentada, relatando los hechos. Ésta fue calificada por el CAL y, en segunda instancia, ratificada por el Pleno de la Asamblea Nacional cuando conforma la Comisión Multipartidista. “En este organismo, la presidenta es María Mercedes Cuesta. Ella, en la primera sesión, pidió una cantidad de información para analizarla. Mientras no lo haga, no convocará a las partes”.

“Ayer recibimos una convocatoria para el día de hoy, a las 17h00, en la que se pone, como primer punto del orden del día, conocer y analizar la información. Esto me trae algunas reflexiones, es decir, si los hechos nacen de la denuncia de la señora Amapola Naranjo, cómo es que no se la convoca a ella y a la denunciada, al Pleno del organismo”, cuestionó.

A criterio de la legisladora, lo que estarían pretendiendo María Mercedes Cuesta y Fausto Terán es arrogarse funciones que no tienen. Explicó que éste no es un órgano que puede cuestionar lo que decidió el CAL y, menos aún, el Pleno del Parlamento. “No puede decir que se inhibe de investigar. Además, no puede haber un informe si es que no se ha escuchado, previamente, a las partes”.

Para todo este proceso se tienen 10 días y, según la asambleísta de Revolución Ciudadana, ya se han perdido algunos. “Fuimos notificados el viernes pasado, el plazo vence el domingo y aún no se dispone la comparecencia de las partes. Yo presenté un oficio el día de ayer, pidiendo a la Presidenta que dé cumplimiento a lo que dispone el artículo 164 y que convoque a la señora denunciante y a la denunciada”.

“Esto no ha sucedido. En el orden del día de hoy tampoco están las comparecencias. Me parece muy claro y evidente hacia dónde va la estrategia, tanto del señor Terán como de la señora Cuesta, de no llevar adelante una investigación, pero espero equivocarme. Sería extraordinariamente vergonzoso, para una Comisión Multipartidista, que no acate lo resuelto por el Pleno de la Asamblea Nacional”, advirtió.

Indicó que existe un mandato para los legisladores que conforman la Comisión que investigará a la Presidenta de la Asamblea, por lo cual, es su obligación recabar toda la información posible en referencia a este tema. “En primera instancia para investigar tienen que conocer los hechos denunciados por la asambleísta Naranjo, pero presumo que no llamaran a Amapola Naranjo ni a Elizabeth Cabezas, además, creo que se van a declarar incompetentes de investigar, eso no ha pasado históricamente, pero podrían hacerlo”.

De la igual forma, explicó que dentro de la Comisión de Fiscalización existen legisladores que tratarán de obstaculizar las investigaciones en contra del Presidente Moreno y el caso INA Papers. “Buscarán obstaculizar la investigación dentro de la Comisión de Fiscalización, una Comisión donde Alianza PAIS tiene mayoría y que pretenden archivar los hechos denunciados por Ronny Aleaga y no investigarlos”.

(JPM-PF)

Fuente: Ecuadorinmediato.com