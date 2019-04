Continúan amenazas de muerte contra asambleísta Ronny Aleaga

Esta vez, dejaron un paquete con un animal muerto y una carta amedrentándolo, en su domicilio A través de su cuenta en Twitter, el asambleísta de Revolución Ciudadana, Ronny Aleaga, denunció que las amenazas de muerte en su contra continúan. Esta vez, dijo, dejaron un paquete en su domicilio que contenía un animal muerto y una carta amedrentándolo. "Les repito, ¡no les tengo miedo! Seguiremos en busca de la verdad y la justicia", añadió.

Ayer dejaron un paquete en mi domicilio, al ver que el mismo era sospechoso procedí a alertar a la Policia, quienes verificaron que adentro había un animal muerto y una carta amenzando mi vida. Les repito ¡No les tengo miedo! Seguiremos en busca de la verdad y la justicia. pic.twitter.com/RSiSU2Ctsm — Ronny Aleaga Santos (@RonnyAleagaS) 10 de abril de 2019

En días pasados, el legislador ya denunció haber recibido una amenaza de muerte a través de su cuenta en Twitter. En un comunicado de prensa, el parlamentario responsabilizó al Presidente de la República, Lenín Moreno; a la ministra del Interior, María Paula Romo, y a sus "subalternos" por su integridad.

“Están asustados. No existe otra explicación. Lo menciono porque lo volvieron a poner en evidencia. A las 20h00 de hoy (ayer), he recibido una solicitud de mensaje en la red social Twitter en la que explícitamente me han amenazado de muerte, a mí y a los míos. Son tan cobardes que lo hacen a través de una cuenta troll creada específicamente para esto”, indicó.

Por lo que asumió que sus denuncias contra Moreno, sus familiares y su círculo económico más cercano son reales. “Sí, porque en el momento en que vemos reacciones tan obvias, sabemos que estamos del lado correcto, del lado de la verdad”.

“A los rastreros que se prestan para prácticas ruines que buscan amedrentarme les digo: NO LES TENGO MIEDO. Sin embargo, vuelvo a responsabilizar de mi integridad, la de mi familia y la de mis colaboradores a LENÍN MORENO GARCÉS, a MARÍA PAULA ROMO y a sus subalternos”, acotó.

(JPM)

Fuentes: Twitter asambleísta Ronny Aleaga – Ecuadorinmediato.com