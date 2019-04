EL TELÉGRAFO (Guayas) El Estado recuperó $ 16 millones de la corrupción

La empresa Telconet entregó al Estado estos valores que habría recibido de Odebrecht. Pese a ello es investigada por presunto peculado y lavado de activos

Todo empezó en 2010, cuando el dueño de Telconet, Tomislav Topic, y Ricardo Rivera, tío del exvicepresidente de la República, Jorge Glas, llegan a un acuerdo. El pacto era que el empresario Topic actúe de intermediario con la empresa china Glory International Industry, para que invierta en el proyecto del cable submarino. La empresa china, transfirió en 2012 $ 16,1 millones a Jan Topic (hijo del empresario), de los cuales $ 13,5 millones supuestamente se constituían en el aporte inicial del cable submarino. Según la versión de Tomislav Topic, el negocio para invertir conjuntamente en el cable submarino no se concretó, pues Glory no habría cumplido con los aportes. A su vez, el dinero enviado sirvió en su mayor parte para un aumento de capital en Telconet a favor de Jan Topic, aseguró Xavier Castro, abogado de Tamar Verduga, exesposa de Tomislav Topic.

Castro busca que esa inversión se declare ilegal para que su cliente recupere una presencia importante en la sociedad empresarial. A su vez, más de $ 5 millones entregó Telconet a Ricardo Rivera por “comisiones”, ya que a más de con los chinos, les puso en contacto con otra empresa, Odebrecht. La negociación con Odebrecht para trabajar juntos en contratos estuvo directamente a cargo de Rivera, agregó Topic y aclaró que no conoció a los inversionistas chinos, pues el tío de Glas era el contacto. De acuerdo con las investigaciones, los $ 16,1 millones que llegaron a Telconet mediante Glory International tuvieron como puente a Constructora del Sur, compañía hoy identificada por la Justicia brasileña como “el vehículo de coimas” de Odebrecht.

El caso llega a la justicia

El nombre de Topic apareció en el caso Odebrecht en agosto de 2017, cuando se publicó el video de una reunión entre Ricardo Rivera y José Conceicao Santos, exdirectivo de la constructora. La reunión se hizo en 2016. En el video, Conceicao le pregunta a Rivera por la cuenta donde debía enviarle el dinero; este le da los datos y le dice que está a nombre de Telconet Company Limited. Con estos datos, la hoy fiscal general, Diana Salazar, inició una indagación por presunto lavado de activos. Un mes después de publicarse el video, Conceicao testificó en el juicio por asociación ilícita en contra de Glas, su tío y otros procesados. Ahí señaló que entregó $ 5,8 millones a Rivera a través de Glory International Industry Co. Ltd. Testimonio que coincide con el que dio en Brasil Luis Mameri, exvicepresidente de Odebrecht para América Latina, quien recordó que también se pagaba a Jorge Glas el 1% de los contratos, a través de su intermediario. “Ese 1% entonces era debitado de cada obra específica”, aseguró. Durante el proceso indagatorio, Topic afirmó desconocer el origen de los dineros que había recibido. Por eso, a comienzos de agosto de 2017, entregó $ 2,5 millones como “prueba” a la Fiscalía, pues ha asegurado que el dinero no se tocó al no tener certezas de su origen.

Dos investigaciones abiertas

Ha pasado cerca de un año y ocho meses sin que se registren mayores avances en el proceso legal. A inicios de enero de este año, la entonces fiscal general (e) Ruth Palacios aseguró que existen en Fiscalía dos investigaciones contra Tomislav Topic: una por peculado y otra por lavado de activos. El 14 de enero de 2019, el Gobierno sorprendió con el anuncio de que Topic se había comprometido a entregar en favor del Estado $13,5 millones. El 19 de marzo pasado, el empresario cumplió con la entrega. Para la Fiscalía, ese monto se constituye en la evidencia de un supuesto ilícito, mientras el presidente Lenín Moreno ratificó que ese dinero será destinado al pago a los jubilados y para la atención social. Jorge Zavala Egas, abogado de Topic, indicó que si durante el proceso judicial no se determina que las transferencias fueron ilícitas, el dinero, incluidos los $ 2,5 millones consignados en 2017, debería ser devuelto. El fiscal Richard Alvarado, a cargo del caso, aclaró que la entrega de los $ 13,5 millones no exime a Topic de la investigación y que indaga el movimiento de 39 cuentas relacionadas con Telconet. (I)