Aún no definen comparecencias en la Comisión que investiga a Elizabeth Cabezas

Esperan documentación requerida al CAL y a otras instituciones del Estado para iniciar una hoja de ruta para convocar a los involucrados En menos de 10 días deben presentar un informe al Pleno Legislativo y la Comisión Multipartidista que investiga a la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, por supuestamente obstaculizar el rol fiscalizador, aún no ha definido las comparecencias de los involucrados en este caso. La legisladora Marcela Aguiñaga (RC) manifestó la necesidad de convocar a Cabezas y a la denunciante, Amapola Naranjo, para que aporten en la investigación. Sin embargo, la presidenta de la Comisión, María Mercedes Cuesta, dijo que no es tiempo de pedir comparecencias si aún no se recibe la documentación solicitada.