La 18ª edición del Festival de Cine Documental  EDOC llega a tres ciudades en mayo

Este año, presentarán una sección de documentales animados 101 películas de más de 40 países y el estreno de 25 documentales de realizadores ecuatorianos o de directores internacionales que tratan sobre el Ecuador, forman parte de la decimoctava edición del Festival Internacional de Cine Documental Encuentros del Otro Cine, EDOC. Quito, Guayaquil y Cotacachi son las sedes de este Festival que será del 8 al 19 de mayo de 2019.

Alfredo Mora Manzano, director de los EDOC, expuso que es el Festival de Cine con mayor trayectoria y repercusión internacional en el Ecuador. Sin embargo, lamentó que “la edición de este Festival no está completamente financiada” porque, dijo, no existe un presupuesto seguro para cada edición, además de los fondos que recibieron este año del Instituto de Cine y Creación Audiovisual (ICCA) y que los tendrán por tres años.

Mencionó que una de las limitaciones de cada año es no poder llegar a más sectores de Quito, como sede principal. Por ello, manifestó que esperan, con optimismo, tener acercamientos con la nueva administración de la Alcaldía de Quito para que el Festival continúe.

Para esta edición se presentaron más de 1.700 documentales de casi 100 países, además de la búsqueda de películas entre los certámenes de cine documental más destacados del mundo. Finalmente, 101 películas fueron seleccionados a partir del visionado de cerca de 2.000 films.

“Cómo nos ven, cómo nos vemos” es una de las secciones de este Festival que muestra documentales de realizadores ecuatorianos o de directores internacionales que tratan sobre el Ecuador. En esta edición, se presentarán 25 films.

“A la gente le gusta verse”, mencionó Mora Manzano, al precisar la importancia de las funciones al aire libre para captar un público más diverso y la necesidad de proyectar este Festival en otros sectores. Además, expuso que en este año presentarán una muestra en Cuenca.

Para la edición número 18 del Festival, habráuna sección de documentales animados curada por la cineasta Samantha Moore, de Reino Unido, quien eligió catorce películas para presentarlas. Entre ellas, dos de sus obras: Doubled Up (2004) y An Eyeful of Sound (2010). Moore dictará una charla sobre el potencial de la animiación en el género documental.

En Quito, la inauguración es el 8 de mayo en la Casa de la Cultura con la proyección de “Shooting the Mafia”, de la documentalista británica Kim Longinotto, que retrata a la fotoperiodista italiana Letizia Battaglia cuyo trabajo está íntimamente ligado a la historia de la mafia siciliana.

(PP)

EcuadorInmediato.com