Sistematizar el número de aportes para lograr una seguridad social sostenible, propone Marco Morales (AUDIO)

Audio Abril 9 - Marco Morales



"Hay jubilaciones con 10 años de aporte, este tiempo no brinda la posibilidad de otorgar una jubilación por 10 o 20 años de vida", señaló Con el objetivo de que la Seguridad Social del Ecuador sea sostenible, Marco Morales, exdirector del IESS, expresó que sería mejor sistematizar las aportaciones que se realizan. Lo que se debe discutir, dijo, no es necesariamente la edad. "Tiene que ser el tiempo que he aportado para tener esa prestación a futuro", afirmó Morales. Además, plantea que se realice una nueva Ley de la Seguridad Social de acuerdo a la realidad social, económica y política actual del país.